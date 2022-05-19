إصابات بدول جديدة.. بدء التحقيق في انتشار جدري القرود حول العالم

بعد تزايد الإصابات في عدد من الدول الأوروبية، يتم التحقيق في الحالات المصابة بمرض “جدري القرود” المشتبه بها والمؤكدة في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم تأكيد الإصابات في عدد من الدول المتفرقة، مع الإبلاغ عن احدث الحالات في إيطاليا والسويد.

وكانت قد أفادت السلطات الصحية وتقارير وسائل الإعلام المحلية، بتأكيد الحالات في الولايات المتحدة وإسبانيا والبرتغال يوم الأربعاء، وكذلك التحقيق في 13 حالة مشتبه بها في كندا.

من المعروف أنه ينتشر جدرى القرود في المناطق النائية من وسط وغرب أفريقيا، وغالبًا ما ترتبط حالات المرض خارج المنطقة بالسفر إلى المنطقة.

ومرض جدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة وعادة ما تكون خفيفة ويتعافى منها معظم الناس في غضون أسابيع قليلة ، وفقًا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، ولكن لا ينتشر الفيروس بسهولة بين الناس ويقال إن الخطر على عامة الناس منخفض للغاية.

وتم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالمرض في المملكة المتحدة في 7 مايو. قالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إن المريض سافر مؤخرًا إلى نيجيريا، حيث يُعتقد أنهم أصيبوا بالفيروس قبل السفر إلى إنجلترا.

مكان وعدد المصابين بمرض جدري القرود

هناك الآن 9 حالات مؤكدة في المملكة المتحدة. وتقول منظمة الصحة العالمية (WHO) إن مصدر هذه الإصابات لم يتم تأكيده بعد ، لكن يبدو أن الحالات كانت محلية.

وفي أوروبا ، تم الإبلاغ عن حالة واحدة مؤكدة في السويد يوم الخميس ، وكذلك حالة واحدة في إيطاليا. وقالت السلطات السويدية إنها غير متأكدة من كيفية إصابة الشخص بالفيروس، لكن ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشخص في إيطاليا عاد مؤخرًا من جزر الكناري.

كما تم الإبلاغ عن 5 حالات مؤكدة في البرتغال يوم الأربعاء ، وكذلك 7 في إسبانيا، وعلى الرغم من عدم الموافقة على لقاح ضد مرض جدري القردة في أوروبا ، فقد ورد أن السلطات الصحية الإسبانية قد اشترت الآلاف من لقاحات الجدري للتعامل مع تفشي المرض ، وفقًا لصحيفة El País الإسبانية.

ويعد جدري القرود مرضا في نفس عائلة الفيروسات مثل الجدري، وفي أمريكا الشمالية ، أكدت السلطات الصحية في ولاية ماساتشوستس الأمريكية أيضًا إصابة رجل بجدرى القرود.

وكان قد سافر مؤخرًا إلى كندا ، حيث أفادت وسائل إعلام محلية أنه يجري التحقيق في 13 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس، وبحسب مسؤولي الصحة ، فقد نُقل الرجل إلى المستشفى ، وهو في حالة جيدة ولا يشكل أي خطر على الجمهور.