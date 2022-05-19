تطهير جبليّ الصفا والمروة بالمسجد الحرام لتحقيق الوقاية البيئية

عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطهير جبلي (الصفا والمروة) بالمسجد الحرام، بشكل دوري (مرة كل أسبوع)، وفق خطة العمل المعدة مع وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، بهدف رفع مستوى التطهير والوقاية.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعاني، إنه يتم تطهير الجبلين بأدوات ومواد نظافة خاصة بالمسجد الحرام، ويقوم بذلك فرقة متخصصة من الكوادر المعمارية، الذي يتمثل عملها في متابعة وضع جبلي (الصفا والمروة) بشكل يومي لإزالة الملاحظات، وتنظيف الزجاج المحيط بجبل المروة وإزالة ما يعلق من آثار الأتربة والغبار وغيرها.

وبيّن الودعاني أن هذه الخدمات والجهود تأتي بإشراف وتنظيم من وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، وتنفيذاً لتعليمات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس..