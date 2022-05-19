تقديرات صادمة.. 3.5 مليار جنيه حجم أموال المستريحين منذ عام 2017.. فيديو

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسيات الاقتصادية، عدم وجود رقم حقيقي أو تقدير حقيقي على حجم الأموال التي يتم توظيفها خارج الاقتصاد الرسمي للدولة وكل الأرقام تميل إلى التقديرات، مفيدا بأن الفترة الماضية شهدت قضايا تتعدى من 3 إلى 3.5 مليار جنيه في الفترة الزمنية من 2017 وحتى الان.

وأضاف الدكتور مصطفى أبو زيد، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، اليوم، أن جرائم توظيف الأموال ليست وليدة السنوات الأخيرة ولكنها منذ ثمانينات القرن الماضي وقضايا توظيف الأموال بدأت منذ أحمد الريان.

وأوضح الدكتور مصطفى أبو زيد، أن موضوع ظهور المستريح ترسخ مع العشوائيات حيث أن العشوائيات كانت بيئة خصبة لظهور المستريحين وجرائم توظيف الأموال، لافتا إلى أن المناطق البعيدة والمحافظات الريفية أكثر المناطق التي تشهد ظهور المستريحين.

https://youtu.be/C1hMYD3hJis