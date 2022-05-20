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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد سرحان: زرت المحاكم من أجل فاتن أمل حربي والتمثيل الصامت ساعدني

خالد سرحان
خالد سرحان

قال الفنان خالد سرحان إنه كان حريصا على تقديم شخصية "القاضي" في مسلسل فاتن أمل حربي خلال دراما رمضان الماضي، بطريقة محترمة ومظبوطة بداية من المراجعات القانونية ومرورا بلغة الجسد والحوار ومخارج الألفاظ وحتى التشكيل في نطق الأحكام.

وأكد خالد سرحان في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد،  أنه ذاكر الدور جيدا، وزار محاكمة الأسرة لمشاهدة الوضع عن قرب، وجلس مع قضاة وشرح لهم فكرة العمل، وساعدوه بالمراجعات القانونية واطلعوه على القضايا المسموح بقراءتها حتى يفهم بشكل أكبر عن الوضع، مشيرا إلى أن التمثيل الصامت كان أهم عناصر نجاح الشخصية وساعده كثيرا على إقناع المشاهد بالدور.

وكشف  عن أسباب خروج الموسم الجديد من مسلسل “يوميات زوجة مفروسة” من الموسم الرمضاني الماضي، بعد الإعلان عن بدء التحضير له منذ فترة. 

وأكد خالد سرحان في تصريحات خاصة لكاميرا صدى البلد،  أن تقديم جزء جديد من يوميات زوجة مفروسة، يتطلب وجود فكرة مبتكرة وتحضيرات للسيناريو يتفق عليها جميع أفراد طاقم التمثيل. 

وأوضح سرحان أن من بين أسباب تأجيل المسلسل، هو تطور عمر الأبطال الشباب خاصة نور إيهاب وسليم الترك وأنهما لم يظلا أطفالا كما ظهرا بداية من الموسم الأول عام 2015، إلى جانب رحيل 2 من أهم أبطال العمل وهما الفنان سمير غانم و الراحلة رجاء الجداوي. 

وقال إنه لا يتدخل في المشاكل الزوجية لأصدقائه، لكن عندما يطلب منه ذلك يقول رأيه بحيادية ولا يأخذ صف أحد ضد أحد.

وأضاف خالد سرحان خلال لقائه في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» على قناة «سي بي سي» ؛ أن العلاقة الزوجية لها شروط لتكون متوازنة مثل الثقافة والإحترام  معلقا بأن" الطيور على أشكالها تقع والحب رقم واحد لكن مع العقل" .

أوضح  أن ما يدمر العلاقة الزوجية عندما تكون طابع الزوج مختلف كليا عن الزوجة لكن وجود دور للأب ورغبته للحفاظ على الأسرة يساعد على إستمرار العلاقة ؛ مضيفا أن العقل يساعد على تمرير الخلاف بين طباع الزوجين .

كما أشار سرحان إلى أن زواج الصالونات عندما يكون ملئ  باﻷحترام يستمر حتى بدون حب؛ مضيفا أن إستمرار العلاقة يقع بنسبة أكبر على عاتق المرأة لكن بشرط احترام الرجل لها ولعملها .

خالد سرحان دراما رمضان يوميات زوجة مفروسة مسلسل فاتن أمل حربى Arts Entertainment

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