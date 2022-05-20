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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تصدر طرازا خاصا من سيينا 2023 احتفالا بعيد ميلادها الـ25

تويوتا سيينا
تويوتا سيينا

كشفت "تويوتا" اليابانية عن إصدار خاص من تويوتا سيينا هايبرد الميني فان، وذلك تزامنًا مع الذكرى الـ 25 لظهورها لأول مرة.

 

وفقا لـ Cnet الإخبارية، تتميز تويوتا سيينا 2023 الإصدار الخاص بتصميمها مزيدا من الزخارف والقطع التي كانت تقدم في مستويات التجهيز الأعلى فقط من سيينا، مما يتيح للمستهلكين شراء الإصدار الخاص بكل المميزات الفاخرة وبأسعار أقل، وقد خصصت لسوق الولايات المتحدة حد أقصى للمبيعات 2525 وحدة.

تويوتا سيينا

يعتمد إصدار  تويوتا  سيينا الـ 25 موديل 2023 على مستوى تجهيز تويوتا سيينا XSE الرياضي ، والذي يوفر مصدات فريدة وعجلات معدنية داكنة مقاس 20 بوصة مع نظام تعليق رياضي، يضاف إلى كل هذه الميزات الموجودة في مستوى XSE عدد من ترقيات الأخرى من مستوى تجهيز تويوتا سيينا limited بما في ذلك التعتيم التلقائي للموايا ومصابيح الطرق الموحلة والبرك، والمقاعد الأمامية المكسوة بالجلد والتدفئة والتهوية. تشمل الإضافات الفريدة لإصدار الذكرى السنوية الخامسة والعشرين سجادات أرضية وشارات سوداء وحواف خارجية داكنة وكسوة جديدة لنظام فتح وقفل السيارة عن بعد، كما قامت تويوتا أيضا بتثبيت قضبان للسقف مع نظام شحن الأجهزة اللاسلكية ونظام الصوت JBL في الإصدار الاحتفالي. تتراوح ألوان الطلاء المتاحة من الفضي إلى الأبيض.

تويوتا سيينا

سيتمكن المستهلكين من الاختيار بين نظام الدفع الأمامي للعجلات  أو الدفع الكلي، لكن مجموعة نقل الحركة  الأساسية هي نفسها الموجودة في أي سيارة سيينا أخرى. يتحد محرك البنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر مع محرك كهربائي لإنتاج ما مجموعه  245 حصانًا و 288 رطلاً من عزم الدوران ، وهو ما يكفي لسحب 3500 رطل، لكنها لا تزال السيارة العائلية الموفرة في استهلاك الطاقة والمناسبة من الناحية الاقتصادية للعديد من الأسر، حيث تقدم 36 ميلا في الجالون حسب وكالة حماية البيئة الأمريكية في كل من المدينة والطرق السريعة مع الدفع بالعجلات الأمامية؛ تؤدي إضافة نظام الدفع بجميع العجلات (AWD) إلى تقليص اقتصاد المدينة بمقدار 1 ميل في الجالون.

 

لم تذكر شركة  تويوتا  موعد طرح إصدارها من سيينا  لعام 2023، ولكن من المحتمل أن يتم طرحها في غضون الأشهر القليلة المقبلة، كما لم تعلن عن الأسعار الرسمية، ولكن للتذكير  فإن سيارة تويوتا سيينا موديل 2022 من فئة XSE ذات الدفع بالعجلات الأمامية كانت بـ 44115 دولارًا ، بما في ذلك 1215 دولارًا في رسوم الوجهة.

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