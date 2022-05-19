منافسة تويوتا لاند كروزر و ديفندر .. فتح الباب رسميا لحجز إينوس جراندير 2022

طرحت سيارة "إينوس جراندير" الجديدة للبيع رسميًا في المملكة المتحدة ، بسعر يبدأ من 49 ألف جنيه إسترليني وهي سيارة دفع رباعي قوية متوفرة في شكل سيارة ركاب وتجارية أيضا.

تتنوع سيارات جراندير 2022 في فئاتها وتعد فئتها الأساسية سيارة واجن تجارية ذات مقعدين ، والتي ستنافس تويوتا لاند كروزر التجارية، و لاند روفر ديفندر التجارية، بسعة حمولة تبلغ 2088 لترًا وسعة سحب تبلغ 3500 كجم والقدرة على رفع حمولة 5500 كجم.

إينوس جراندير

تقدم شركة "إينوس" نسخة الركاب المكونة من خمسة مقاعد ، والتي يبلغ سعرها 52000 جنيه إسترليني ، تتطابق مع قدرات السحب والرفع ، وعلى الرغم من انخفاض سعة الحمولة إلى 1152 لترًا - أي 77 لترًا أكثر من نظيرتها لاند روفر ديفندر 110.

أما إصدار الركاب من "جراندير" فهي مكونة من خمسة مقاعد ، والتي يبلغ سعرها 52 ألف جنيه إسترليني ، تتطابق مع قدرات السحب والرفع مع سابقتها التجارية، وعلى الرغم من انخفاض سعة الحمولة إلى 1152 لترًا ، لكنها أكثر من منافستها ديفندر 110 بحوالي 77 لترًا.

إينوس جراندير

كما أن هناك فئتين تتصدران النطاق من الإصدارات الخاصة التي تم تطويرها بالشراكة مع ماركة الملابس المملوكة لشركة Ineos Belstaff، وكلاهما بسعر 59 ألف جنيه إسترليني ومجهزين بالعديد من الإضافات الاختيارية في الفئات الأخرى لكنها تأتي بشكل قياسي في هذه الفئات بما في فتحات تهوية مرتفعة، وبطارية إضافية مساعدة ، وأنظمة مساعدة السائق أهمها مساعد الركن الأمامي ، وكاميرا عكسية ، مرايا ساخنة قابلة للتعديل كهربائيا

كل النسخ المختلفة متوفرة إما بمجموعة نقل حركة بنزين أو ديزل ، وكلهم بمحركات مستمدة من "بي ام دبليو" سداسية الأسطوانات سعة 3 لتر مقترنة بعلبة تروس أوتوماتيكية من ثماني سرعات.

الجدير بالذكر أن شركة "إينوس" Ineos هي في الأساس شركة هندسة كيميائية ، تنتج 300000 طن من الهيدروجين سنويًا ، وتشارك في مشروعات لتطوير شبكة "الهيدروجين النظيف" في القارة الأوروبية، وسبق أن أعلنت التزامها بتقديم محركات ديزل و بنزين فقط، دون التوجه للكهربائية لأن الإمكانيات التي تقدمها و أوزان السيارات تتناسب مع محركات الاحتراق الداخلي و والاستخدام المقصود لجرانيدر.