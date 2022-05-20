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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جدري القرود.. إصابة محتملة في أستراليا وكندا تسجل حالتين

جدري القرود.. إصابة
جدري القرود.. إصابة محتملة في أستراليا.. وكندا تسجل حالتين

قالت السلطات الأسترالية، اليوم الجمعة، إنها رصدت حالة عدوى محتملة بمرض جدري القرود، وهي لمسافر عاد مؤخرا من أوروبا، مؤكدة أن فحوصا تجرى حاليا للتأكد منها.

وذكرت إدارة الصحة بولاية نيو ساوث ويلز، أن رجلا في الأربعينات من عمره مرض بعد عدة أيام من وصوله إلى سيدني، وظهرت عليه أعراض متوافقة سريريا مع جدري القرود.

وأضافت، في بيان، أن الرجل وأحد المخالطين من أقاربه يخضعان للعزل في المنزل.

وتم اكتشاف حالات إصابة بجدري القرود في العديد من البلدان في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة.

وقال كيري تشانت، كبير مسؤولي الصحة بالولاية، إن مسؤولي الصحة اتخذوا خطوات لتحديد والتعامل مع أي حالات إصابة محتملة بجدري القرود.

كما أعلنت كندا، أمس الخميس، تسجيل أول حالتَي إصابة بمرض جدري القرود لدى البشر، في أعقاب سلسلة من حالات الإصابة بهذا الفيروس في أوروبا أيضا.

وقالت وكالة الصحة العامة الكندية، في بيان: ”أُبلِغت مقاطعة كيبيك بالنتيجة الإيجابية لفحص جدري القرود لعيّنتَين تلقّاهما المختبر الوطني للأحياء الدقيقة. هاتان أوّل حالتَين مؤكّدتَين في كندا“.

وأشارت السلطات الكندية إلى أن حالات أخرى مشتبها بها قيد الدرس في مدينة مونتريال الناطقة بالفرنسية.

وتحدثت الإدارة الإقليمية للصحة العامة في مونتريال عن وجود 17 حالة مشتبها بها.

وبعد المملكة المتحدة، أعلنت إسبانيا والبرتغال يوم الأربعاء، أنهما سجلتا إصابات مؤكدة أو يشتبه في أنها بمرض جدري القرود، وهو مرض نادر في أوروبا.

وقالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، إنها تريد الإضاءة، بالتعاون مع بريطانيا، على الإصابات بجدري القرود التي تكتشف في هذا البلد منذ بداية أيار/مايو، خصوصا في مجتمع المثليين.

وأعلنت السلطات الصحية المحلية في منطقة مدريد، مساء الأربعاء، اكتشاف 23 إصابة يشتبه في أنها جدري القرود، وهو مرض متوطّن في غرب أفريقيا.

وجدري القرود مرض نادر وعادة ما تكون أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه.

أما في البرتغال، فهناك ”أكثر من 20 إصابة يشتبه في أنها جدري القرود (…) في منطقة لشبونة (غرب) تم تأكيد خمس منها“ وفق ما أعلنت السلطات الصحية في البلاد.

وجدري القرود فيروس نادر شبيه بالجدري البشري، على الرغم من كونه أخف. وتم رصده لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات. وزادت الحالات في غرب أفريقيا في العقد الماضي.

وتشمل الأعراض الحمى والصداع والطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم.

وقال تشانت في بيان: ”يمكن أن يصاب الناس بجدري القرود من خلال الاتصال الوثيق مع المصابين بالفيروس. وعادة ما تكون العدوى خفيفة ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة“.

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