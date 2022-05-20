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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المشاركة السياسية والمجتمعية للمرأة في المجتمع بثقافة الفيوم

جانب من الندوات التثقيفية
جانب من الندوات التثقيفية

 نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبرئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الفيوم .

 

عقدت مكتبة الطفل والشباب بطامية محاضرة بعنوان "المشاركة السياسية والمجتمعية للمرأة في المجتمع" ألقاتها المحامية راضية إدريس، تحدثت فيها عن أهمية المشاركة السياسية للمرأة في المجتمع، وذكرت أن بداية مشاركة المرأة المجتمعية والسياسية تبدأ من نشأتها الأولى من خلال تشجيع الأسرة والأهل داخل المنزل وإعطائها الثقة في النفس ومشاركتها بالرأي وتعليمها وتثقيفها تثقيف جيد، إلى جانب محاضرة أخرى بعنوان "الشهيد ومنزلته عند الله" ألقاها الشيخ جودة عبد العزيز، تحدث فيها عن منزلة الشهداء ومكانتهم عند الله وجزائهم في الآخرة.

 

كما أقامت مكتبة الفيوم العامة جلسة حوارية بعنوان "الوجبات السريعة وأضرارها" إدارتها فيرونا عبد الله، بدأت الجلسة بتعريف الوجبات السريعة بأنها وجبات غير صحية للجسم وتحتوي على نسبة كبيرة من الدهون، كما أن الإكثار منها يسبب العديد من الأمراض، وعلى جانب آخر عقدت محاضرة بعنوان "النظافة الشخصية" ألقتها سيدة محمد.

 

أوضحت أن خير ما يتجمل به الإنسان هو الحفاظ على نظافته الشخصية، وخير ما يمكن أن يحافظ به على صحته وحيويته، بالاضافة إلى ورشة حكى بعنوان" قصة أنبياء" تأليف عبدالسلام بدوى، إدارتها نجوى أحمد، فيما عقدت ورشة فنية بمناسبة عيد العمال نفذها المدرب إسلام سيد، بينما نظم قسم ثقافة الطفل بالفرع ورشة فنية للمدربة نعمة رجب، بالإضافة إلى استمرار ورشة تصنيع العرائس تنفيذ المدرب شريف السيد وتستمر لمدة ١٠ أيام.

 

كما عقدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة ورشة حكى بعنوان "معجزة الناقة" تأليف عبدالحميد عبدالمقصود، إدارتها رضا محمد، بالإضافة إلى مسابقات في المعلومات العامة للأطفال، كذلك نفذت ورشة أشغال يدوية من خيوط الصوف لتعليم الأطفال، أدارتها فاطمة محمد.

 

بينما أقامت مكتبة قلمشاه الفرعية محاضرة بعنوان "الزيادة السكانية والفهم الخاطئ للدين" للشيخ مصطفي شعبان، وتحدث عن مفهوم الزيادة السكانية وتصحيح المفاهيم بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكاثروا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة، وأن المسلم الجدير أن يباهي به النبي لابد أن يكون أهلا لذلك بعلمه وأخلاقه َوعمله وليس الكثرة العددية فقط وتحدث أيضا عن قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيما عقد بيت ثقافة أطسا محاضرة بعنوان "مشكلات أسرية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية" للشيخ حسن هلباوي، تحدث عن بعض المشكلات الأسرية وأحكام الشريعة الإسلامية فيها.

 

 

مسرحية " أوديب وشفيقة" ببيت ثقافة سنورس في الفيوم

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الفيوم المشاركة السياسية المجتمعية ثقافة

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