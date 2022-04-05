مسرحية " أوديب وشفيقة" ببيت ثقافة سنورس في الفيوم

قدم بيت ثقافة سنورس بفرع ثقافة الفيوم التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مسرحية " أوديب وشفيقة" ضمن عروض التجارب النوعية ، من ٤/٣ حتى٤/٧ ، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.



" أوديب وشفيقة " ، من تأليف / أحمد الأبلج ، دراماتورج / أندرو اسحق ، إخراج/ احمد عبد الباسط ، ديكور وملابس/ غادة شلبى ، موسيقى وألحان/ حازم الكفراوى .

توزيع موسيقي/ محمد الكاشف ، اشعار / ايمان نبيل ، استعراضات / محمد عاطف ، تنفيذ ديكور/ عادل ربيع ، عبد الرحمن شلبى ، تنفيذ ملابس/ ايمان اسلام ، إضاءة / سيد حسين ، مساعد مخرج / توبه جمال ، مخرج منفذ/ محمد تمام ، قدم العرض على مسرح مركز شباب سنورس .





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