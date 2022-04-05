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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مسرحية " أوديب وشفيقة" ببيت ثقافة سنورس في الفيوم

عرض مسرحية أوديب
عرض مسرحية أوديب وشفيقة بثقافة سنورس

قدم   بيت ثقافة سنورس  بفرع ثقافة الفيوم التابع   لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  ، مسرحية  " أوديب وشفيقة" ضمن عروض التجارب النوعية ، من ٤/٣ حتى٤/٧ ، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.


" أوديب وشفيقة " ، من تأليف /  أحمد الأبلج ، دراماتورج / أندرو اسحق ، إخراج/ احمد عبد الباسط ، ديكور وملابس/ غادة شلبى ، موسيقى وألحان/ حازم الكفراوى .

 

توزيع موسيقي/ محمد الكاشف ، اشعار / ايمان نبيل ، استعراضات / محمد عاطف ، تنفيذ ديكور/ عادل ربيع ، عبد الرحمن شلبى ، تنفيذ ملابس/ ايمان اسلام ، إضاءة / سيد حسين ، مساعد مخرج / توبه جمال ، مخرج منفذ/ محمد تمام ، قدم العرض على مسرح مركز شباب سنورس .

 

 

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الفيوم مسرحية أوديب شفيقة سنورس

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