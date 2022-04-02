عرض الفرقة القومية بالفيوم مسرحية “سيرة بني فهمان” على مسرح قصر ثقافة الفيوم، برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة ، و برئاسة المخرج هشام عطوة أقام فرع ثقافة الفيوم بأشراف سماح كامل التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

وحضر من لجنة التحكيم، كل من الفنان المخرج أحمد طه ، ود. محمد الشافعى ، و د. عمرو الأشرف، وسماح كامل مدير عام فرع ثقافه الفيوم و الأديب منتصر ثابت مدير عام ثقافة الفيوم الأسبق.

"سيرة بنى فهمان"، من تأليف السيد فهيم ، إخراج أحمد البنهاوي، العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

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