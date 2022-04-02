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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيرة بني فهمان على مسرح قصر ثقافة الفيوم

مسرحية سيرة بنى فهمان
مسرحية سيرة بنى فهمان بثقافة الفيوم

عرض  الفرقة القومية بالفيوم مسرحية “سيرة بني فهمان” على مسرح قصر ثقافة الفيوم، برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة  ، و برئاسة المخرج هشام عطوة أقام فرع ثقافة الفيوم بأشراف  سماح كامل التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي. 

 

وحضر من لجنة التحكيم، كل من الفنان المخرج أحمد طه ، ود. محمد الشافعى ، و د. عمرو الأشرف، وسماح كامل مدير عام فرع ثقافه الفيوم و الأديب منتصر ثابت مدير عام ثقافة الفيوم الأسبق.

 

"سيرة بنى فهمان"، من تأليف السيد فهيم ، إخراج أحمد البنهاوي، العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

 

 

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الفيوم سيرة بنى فهمان مسرح قصر ثقافة

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