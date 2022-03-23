ثقافة الفيوم ينظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمياه

نظم فرع ثقافة الفيوم التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي بمشاركة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للمياه بقصر ثقافة الفيوم .

وكان ذلك بحضور المهندس ايمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم ، و سماح كامل مدير عام فرع ثقافة الفيوم ، والمهندس محمد عبد الجليل رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم و لفيف من ممثلي الأزهر و الكنيسة .

وقام المهندس أيمن عزت بالتوقيع على جدارية نقطة مياة تساوي حياة كما اشاد باستعراض التنورة وتفقد سيادته ورشة الرسم المقامة بالمعرض من انتاج طلاب مدارس الفيوم بجميع مراحلها ،ثم توجه الضيوف لمسرح الشهيد صلاح حامد وبدأ الحفل بكلمة للمهندس ايمن عزت الذي تحدث فيها عن أهمية المياه لاستمرار الحياة وتلاها كلمة وسماح كامل وتحدثت فيها عن نفس الشأن .

كما استمتع الحضور بالعرض الفني لفرقة عرب الفيوم البدوية وعرض مسرح العرائس ، كذلك تم تكريم المشاركين فى الفعاليات من الثقافة والتربية والتعليم والكشافة والأزهر والأوقاف والكنيسة .

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