أسعار ومواصفات شيفروليه اوبترا موديل 2023 في مصر .. صور

تعزز السيارة شيفروليه اوبترا من تواجدها داخل السوق المصري بعد طرح موديل 2023، وتعد هذه النسخة واحدة من ابرز الاصدرات التي تنتمي إلى فئة السيدان، والتي تقدم بالعديد من التجهيزات باختلاف الفئات المقدمة.

السيارة شيفروليه اوبترا

تضم السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائيةن ومرايات جانبية كهربائية التحكم، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب، وحساسات ركن خلفيبة لسهولة الاصطفاف.

السيارة شيفروليه اوبترا

ودعمت السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 بمكيف هواء، ونظام صوتي وترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، ومدخل AUX و USB، وبلوتوث، بالاضافة إلى بعض التجهيزات مثل التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، وفتحة سقف كهربائية، وفرش جلد.

السيارة شيفروليه اوبترا

وتظهر السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 بمصابيح أمامية حادة، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي، مع جنوط 15 بوصة، ونسبة طول بلغت 4597 مم، وبعرض يبلغ 1736 مم، و 1462 مم للارتفاع، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 405 لتر.

السيارة شيفروليه اوبترا

وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع انتاج قوة قدرها 110 حصانا، و 147 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 6 سرعات، مع امكانية الانطلاق والتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 13.2 ثانية.

السيارة شيفروليه اوبترا

أسعار السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 في مصر

الفئة الأولى H/L شيفروليه اوبترا موديل 2023 بقيمة قدرها 270.5 ألف جنيه.

الفئة الثانية T/L شيفروليه اوبترا موديل 2023 بقيمة قدرها 277 ألف جنيه.