ننشر أسعار ومواصفات شيفروليه أوبترا الرسمية في مصر

تعتبر السيارة شيفروليه أوبترا من إحدى السيارات الأكثر انتشارا في الشارع المصري بسبب حب السائقين لها، فهي من فئة السيارات المعروفة بين التجار باسم "السيارة البياعة"، أي يسهل عملية البيع والشراء بها.





وطرح وكيل شركة شيفروليه في مصر طراز جديد من أوبترا كموديل 2021 في الأسواق المصرية، حيث تعد السيدان الموديل الأساسي حاليا في قائمة الشركة بعد سيادة موديلات أفيو في الفترة السابقة.





وتحتوي السيارة على محرك 4 سلندر 1500 سي سي بقوة 110 أحصنة، وعزم دوران 147 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات وتنقل القوة للعجلات الأمامية للسيارة بما يمكنها من التسارع في 13.2 ثانية مع الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 170 كم في الساعة.





ولدى السيارة الكثير من وسائل الأمان التي تشمل ايموبليزر و2 إيرباج وفرامل abs، وكشافات ضباب أمامية وخلفية تثبيت ومقاعد أطفال في الخلف وقفل أمان للأطفال وحساسات ركن خلفية.





أما عن أسعار السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2021 في السوق حاليا

- أوتوماتيك 2021 1500 CC 197,500 جنيه





- أوتوماتيك / جميع الكماليات 2021 1500 CC 203,300 جنيه





- أوتوماتيك / هاي لاين 2021 1500 CC 212,400 جنيه





- أوتوماتيك / توب لاين 2021 1500 CC 218,000 جنيه





وكانت شركة شيفروليه أعلنت عن طرح طراز شيفروليه ماليبو chevrolet malibu موديل 2021 الجديدة في مصر بـ زيادة وصلت 10.000 جنيه، وتقليص عدد فئاتها لتكون فئتين فقط عكس موديلات 2020 التي جاءت في 3 فئات.





وتأتى بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 163 حصانا وعزم دوران 250 نيوتن متر، وتعمل بنظام الجر الأمامي والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك ست سرعات.





تستطيع شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021 التسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 9.2 ثانية وتستهلك 7.3 لتر بنزين لكل 100 كم.





جاءت شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021 بنفس مواصفات موديلات 2020 باختلاف في تجهيزات بسيطة فقط، وتأتي بالعديد من وسائل الأمان التي تشمل 2 ايرباج في الفئة الأولى وصولًا إلى 6 ايرباج في الفئة الثانية مع فرامل ABS وEBD بالإضافة إلى فرامل اليد الكهربائية وحساسات الركن ونظام الثبات الإلكتروني ومثبت للسرعة ومصابيح الضباب وكاميرا في الخلف ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.