سعر ومواصفات ميتسوبيشي لانسر الرسمي في مصر.. صور

تعتبر السيارة ميتسوبيشي لانسر من أشهر السيارات التي طرحتها شركة ميتسوبيشي في الأسواق المصرية، حيث انها تصدرت مبيعات سوق السيارات لفترات طويلة منذ انطلاقها في عام 1997م بالأسواق المصرية حتى 2018م.

وبسبب حب الشعب المصري للسيارة ميتسوبيشي لانسر ، تم اطلاق العديد من الأسماء عليها ، أشهرها لانسر كريستاله ولانسر بومه ولانسر مكوة وقرش والتي حققت نجاحات كثيرة على مر السنين .





وبعد التشكيك في انطلاقة الشكل أو النسخة الجديدة من السيارة في الأسواق العالمية وتوقف انتاجها ، عادة الشركة لتطلق ميتسوبيشي لانسر موديل 2021 الجديدة في السوق المصري بشكل جديد مع تصميم عصري من واجهة السيارة التي تميل إلى الفئة الهجومية المعروفة عن السيارة ولكن لم يتم طرحها حتى يومنا هذا في السوق المصرية.





وحصلت ميتسوبيشي لانسر موديل 2021 الجديدة على الكثير من التحديثات ففي المقدمة ، أصبحت المصابيح الأمامية ذات التصميم رفيع وحاد مسحوبة إلى طرفي السيارة وبها 5 لمبات ليد مع مصابيح الضباب على طرفي المصد.

وجاءت الشبكة الامامية بتصميم يشبه حرف X بشرائح من الكروم في اطراف المصد في الجزء العلوي والسفلي منه مع الشرائح المعدنية في الجزء العلوي من الشبك الامامي وغطاء المحرك جاء طويل الحجم ويحمل بعض الخطوط العضلية.

اما التصميم الخلفي ، فاصبح اكثر رياضية بالاستنبات الخلفية الرفيعة الحجم و المتصلة معا من الطرفين بلمبات ليد ،مع جناح خلفي مدمج في الصندوق .

وستستمد السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2021 الجديدة ، قوتها من محرك 4 سلندرات سعة 1500 سى سى بقوة 152 حصان و عزم الدوران 184 رطل قدم .

ولكن حتى يتم انطلاقها بشكل فعلى وطرحها في اسواقنا العربية ، سنتعرف على أسعار اخر موديل تم طرحه فى السوق المصرية وهو ميتسوبيشي لانسر موديل 2018 .

- BASIC / اوتوماتيك 2018 1600 CC 295,000 جنيه

- جميع الكماليات / اوتوماتيك 2018 1600 CC 305,000 جنيه

- هاى لاين / اوتوماتيك 2018 1600 CC 315,000 جنيه

- اوتوماتيك / سبورت 2018 1600 CC 320,000 جنيه

-اوتوماتيك / توب لاين 2018 1600 CC 360,000 جنيه