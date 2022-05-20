الحماية المدنية تنقذ 5 أشخاص من الغرق في الجزائر

أنقذ رجال الحماية المدنية بالجزائر، اليوم الجمعة، 5 أشخاص من الغرق بكل من شاطئ موسكارة وبيدر بولاية تلمسان، فيما لا يزال البحث جاريا عن شخصين.

وبحسب قناة النهار الجزائرية؛ فقد تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية لمرسى بن مهيدي بولاية تلمسان، على مستوى شاطئ موسكاردة 2، صباح اليوم، من أجل إنقاذ شخصين تعرضا للغرق تتراوح أعمارهما ما بين 14 و42 سنة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم في حدود الساعة 11 صباحا، إنقاذ شخص آخر يبلغ من العمر 22 سنة تعرض للغرق بشاطئ موسكاردة 2.

ما في في حدود الساعة الواحدة ظهرا، تدخل المركز المتقدم لبوكانون على مستوى شاطئ بيدر بعد غرق 3 أشخاص، وتم إنقاذ واحد منهم، في ما لا يزال البحث جاريا عن الشخصين الآخرين.

كما تم في حدود الساعة الواحدة ظهرا بشاطئ موسكاردة 2 إنقاذ شخص من الغرق كان قام بالتدخل لإنقاذ شخص آخر .