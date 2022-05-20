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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اليوم.. تفاصيل التحقيق في سبب انتشار جدري القرود حول العالم

جدري القرود
جدري القرود

بدأت وكالة “UKHSA ”بالمملكة المتحدة، التحقيق في حالات الإصابة بجدري القرود في عدة دول أوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، اليوم، بعدما تم الإبلاغ عن الإصابات الجديدة في بلجيكا وفرنسا وأستراليا وألمانيا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يأتي ذلك في أعقاب تأكيد الإصابات في إيطاليا والسويد وإسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ، حيث تم الإبلاغ عن أول حالة أوروبية.

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بريطانيا توفر لقاح مضاد لمرض جدري القرود

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بعد انتشاره وإصابات الأطفال.. كيفية الحماية من جدري القرود

ومن المعروف أنه ينتشر جدرى القرود في المناطق النائية من وسط وغرب إفريقيا، ولكن غالبًا ما ترتبط حالات المرض خارج المنطقة بالسفر إلى المنطقة.

ويعد جدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة وعادة ما تكون خفيفة ويتعافى منها معظم الناس في غضون أسابيع قليلة ، وفقًا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة .

 

لا ينتشر الفيروس بسهولة بين الناس ويقال إن الخطر على عامة الناس منخفض للغاية، ولا يوجد لقاح محدد لجدري القرود ، ولكن لقاح الجدري يوفر حماية بنسبة 85٪ لأن الفيروسين متشابهان تمامًا.

قالت السلطات في المملكة المتحدة إنها اشترت مخزونًا من اللقاح وبدأت في تقديمه لأولئك الذين لديهم مستويات أعلى من التعرض لجدري القرود.

وبحسب ما ورد قامت السلطات الصحية الإسبانية بشراء آلاف لقاحات الجدري للتعامل مع تفشي المرض، وقالت وزارة الصحة إنه تم اكتشاف الحالة الأولى في أستراليا لرجل مرض بعد سفره إلى المملكة المتحدة.

في أمريكا الشمالية ، أكدت السلطات الصحية في ولاية ماساتشوستس الأمريكية إصابة رجل بعد سفره مؤخرًا إلى كندا. وقال مسؤولون إنه في حالة جيدة ولا يشكل أي خطر على الجمهور.

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