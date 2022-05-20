بعد انتشاره وإصابات الأطفال.. كيفية الحماية من جدري القرود

يعد جدري القرود من أخطر الأمراض التى تهدد العالم فى الفترة الحالية ويتخوف الخبراء من تحوله لوباء عالمى وهو عبارة مرض جلدي يدمر الإنسان.

وذكر موقع “ cdc ” هناك عدد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها للوقاية من الإصابة بفيروس جدري القرود:

تجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تؤوي الفيروس بما في ذلك الحيوانات المريضة أو التي تم العثور عليها ميتة في المناطق التي يحدث فيها جدري القرود.



تجنب ملامسة أي مواد مثل الفراش التي لامست حيوانًا مريضًا بـ جدري القرود.



عزل المرضى المصابين عن الآخرين المعرضين لخطر الإصابة بـ جدري القرود.

مارس نظافة اليدين الجيدة بعد ملامسة الحيوانات المصابة أو البشروعلى سبيل المثال اغسل يديك بالماء والصابون أو باستخدام معقم اليدين المعتمد على الكحول.

استخدم معدات الحماية الشخصية (PPE) عند رعاية المرضى.

لقاح حي موهن ضد الفيروس تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للوقاية من جدري القردة.

تقوم اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين (ACIP) لحماية الأشخاص المعرضين لخطر التعرض المهني لفيروسات الأورثوبوكس مثل الجدري وجدري القردة في بيئة ما قبل الحدث.