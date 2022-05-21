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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة 12 فى انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرحت نيابة الفيوم بدفن جثمان أحد المتوفين فى حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق أسيوط القاهرة الغربى بنطاق محافظة الفيوم والذى أصيب فيه 12 آخرون بإصابات متفرقة ، وانتداب المهندس الفنى بأدارة مرور الفيوم لإعداد تقرير عن الحادث .

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بالحادث .

تبين من التحقيقات أن الحادث وقع أثناء سير سيارة أجرة قادمة من محافظة بنى سويف وانقلبت على جانب الطريق عقب انفجار الإطار الأمامي للسيارة .

أسفر الحادث عن مصرع  شخص يدعى محمود .ج ، وإصابة 12 آخرين بإصابات متفرقة هم : محمد صلاح وكمال محمد ومحمود سلامة وعبد الله على  وأحمد حسان  ومحمود عبد العزيز ومحسن روبى  وأحمد سلامة وأشرف سلامة ووليد حلمى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج ، تحت أشراف طبى برعاية الدكتور حاتم جمال الدين  وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، الذى أصدر توجيهاته لمدير مستشفى الفيوم العام بتوفير كافة الرعاية الصحية والعلاج للمصابين .

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى نيابة الفيوم التى أصدرت قرارها المتقدم .

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