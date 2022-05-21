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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة انتقال حر.. مهيب عبد الهادي: بن شرقي يوقع للأهلي 3 سنوات

صدى البلد

أكد الإعلاميان مهيب عبد الهادي وعمر ربيع ياسين ان نجم الزمالك اشرف بن شرقي وقع للنادي الأهلي في صفقة انتقال حر.

وأضاف مهيب عبر صفحته الشخصية  علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر: رسميا تم توقيع  بن شرقي في الأهلي مقابل 1.5 مليون دولار في السنة .

 

وأكد عمر ربيع ياسين عبر تويتر كاتبا: رسميا أشرف بن شرقي يوقع للأهلي في صفقة انتقال حر بداية من الموسم القادم.

شبانة: الزمالك لن يتفاوض مع بن شرقي نهائياً.. وهذه أسباب الرفض|فيديو

الزمالك يسعى لتجديد تعاقد بن شرقي لمدة 6 أشهر

و كان قد كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تفاصيل هامة فيما يتعلق بملف المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق واستمراره في الفترة المقبلة.


وتابع “شبانة” في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، إدارة الزمالك لم تتفاوض مع بن شرقي نهائيًا على التجديد وأن ما حدث هو اقتراح فقط بتمديد العقد لمدة شهرين لنهاية الدوري فقط.


وأتمّ شبانة، بن شرقي لو جاء لإدارة الزمالك ويطلب التجديد لمدة 3 مواسم سيكون قرارهم بالرفض وأنهم وضعوا استراتجيتهم بتجهيز بديل له من الآن وعدم بقائه مع الفريق وسط تحفظهم على مستواه وتراجع أدائه.

 

اللاعب أشرف بن شرقي أخبار النادي الاهلي بن شرقي يوقع للأهلي الإعلامي مهيب عبد الهادي

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