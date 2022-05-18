شبانة: الزمالك لن يتفاوض مع بن شرقي نهائياً.. وهذه أسباب الرفض|فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تفاصيل هامة فيما يتعلق بملف المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق واستمراره في الفترة المقبلة.

وتابع “شبانة” في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، إدارة الزمالك لم تتفاوض مع بن شرقي نهائيًا على التجديد وأن ما حدث هو اقتراح فقط بتمديد العقد لمدة شهرين لنهاية الدوري فقط.

وأتمّ شبانة، بن شرقي لو جاء لإدارة الزمالك ويطلب التجديد لمدة 3 مواسم سيكون قرارهم بالرفض وأنهم وضعوا استراتجيتهم بتجهيز بديل له من الآن وعدم بقائه مع الفريق وسط تحفظهم على مستواه وتراجع أدائه.