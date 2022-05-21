تونس تتوقع تزايد عجز الميزانية إلى 9.7%

قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إن عجز الميزانية التونسية سيزيد إلى 9.7 في المائة هذا العام، مقارنة مع توقعات سابقة عند 6.7 في المائة بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب.



وأضاف العباسي، في مؤتمر اقتصادي في صفاقس، مساء أمس الجمعة أن تونس بحاجة إلى تمويل إضافي للميزانية يبلغ خمسة مليارات دينار (1.6 مليار دولار) هذا العام، بسبب آثار الحرب في أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتعاني تونس أزمة مزدوجة تطول المالية العمومية والاقتصاد، وفي ظل عدم توافق وطني حول الإصلاحات السياسية بعد قرار الرئيس قيس سعيد إعلان التدابير الاستثنائية في يوليو الماضي، تمهيداً لاستفتاء شعبي وانتخابات برلمانية جديدة في وقت لاحق من العام الجاري.



ويضغط شركاء تونس والمؤسسات المالية الدولية المقرضة من أجل الانطلاق في إصلاحات اقتصادية عاجلة تشمل مراجعة الدعم وكتلة الأجور والمؤسسات العمومية، إلى جانب إطلاق حوار وطني شامل من أجل ضمان أكبر توافق ممكن حول الإصلاحات.