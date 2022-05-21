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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منذ بداية العام..

تقرير: 297 وفاة وفقدان نتيجة الهجرة الغير شرعية عبر سواحل تونس

هجرة غير شرعية -
هجرة غير شرعية - ارشيفي

نشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،  بيانات حول الهجرة الغير شرعية  للتونسيين نحو ايطاليا التي كشفت عن 297 حالة وفاة واختفاء لمهاجرين تونسيين ومن جنسيات أخرى على امتداد السواحل التونسية منذ بداية السنة والى غاية 19 مايو الجاري.


وذكر المنتدي ، في بياناته التي جاءت نقلا عن وزارة الداخلية الايطالية، أن أعداد التونسيين الواصلين الى ايطاليا في سنة 2022 تراجع عما هو عليه في سنة 2021 اذ وصل سنة 2021 الى ايطاليا 3027 مهاجرا فيما تراجع هذا العدد سنة 2022 الى 1917 مهاجرا تونسيا غير شرعي.


واستحوذ شهر مايو الجاري قبل انقضائه على النصيب الاكبر لاعداد المهاجرين التونسيين الواصلين الى ايطاليا اذ بلغ 742 مهاجرا (معطيات محينة الى غاية 19 مايو الجاري) تلاه شهر يناير 2022 الذي تم خلاله تسجيل 382 مهاجرا ثم شهر أبريل من نفس السنة بتسجيل 345 مهاجرا وسجل شهر فيفري 308 مهاجرين واخيرا شهر مارس ب224 مهاجرا.

وبلغ عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم 6485 مهاجرا منذ بداية السنة والى غاية شهر مايو الجاري

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