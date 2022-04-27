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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غرق 4 مراكب هجرة غير شرعية وانتشال 25جثة حتي الآن فى تونس

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق 4 مراكب هجرة غير شرعية ما بين 22 و23 أبريل 2022 قبالة السواحل الشمالية لولاية صفاقس بتونس إلى 25 ضحية اليوم الأربعاء، بعد انتشال جثتين وصلتا إلى قسم الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس للتشريح وأخذ البصمة الجينية والبصمة اليدوية، وفق ما أفاد به مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس لموزاييك.

وذكر مراد التركي بحسب موزاييك  إنّ عدد الجثث المنتشلة في هذه الأشهر الأربعة يبلغ 125 جثة وهم 9 تونسيين وإثنين من المغرب و114 من الأجانب ولا سيما بلدان جنوب الصحراء، وهذا العدد يقترب من نصف عدد ضحايا عمليات "الحرقة" كامل سنة 2021 التي وصلت إلى قسم الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، وهم 24 من التونسيين و276 من الأجانب ولا سيما دول جنوب الصحراء.

وتجدر الإشارة إلى أنّه في الليلة الفاصلة بين 22 و23 أبريل الماضي تعرّضت 4 مراكب، أقلعت من سواحل معتمديتي العامرة وجبنيانة إلى الغرق بسبب سوء حالتها وقد تمّ إنقاذ 97 مجتازا.

كما تجدر الإشارة إلى لأنّ مشرحة المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس تشهد ضغطا كبيرا جراء تكدّس الجثث مقابل البطء الكبير في عمليات الدفن جراء مشاكل العثور على مقابر لاستقبال الضحايا.

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