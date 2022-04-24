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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الليبية تحبط هجرة غير شرعية من 541 شخصا إلى أوروبا

ضبط مهاجرين غير شرعيين
ضبط مهاجرين غير شرعيين من ليبيا

أعلنت السلطات البحرية الليبية، اليوم الأحد، اعتراض أكثر من 500 مهاجر كانوا في طريقهم إلى أوروبا.

ووفقا لقناة "218" الليبية، أكدت وزارة الداخلية تمكن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة مصراته من ضبط 541 مهاجرا غير قانوني من جنسيات مختلفة، بالتنسيق مع مديرية أمن مصراته والأجهزة الأمنية بالمدينة.

وأوضحت الوزارة في منشور لها، أن المهاجرين تم ضبطهم وهم في حالة شروع في عملية الهجرة عن طريق البحر، السبت، في منطقة الزريق، حيث جرى التنسيق مع مكتب الترحيل بمدينة مصراته ونقلهم إلى مركز إيواء طريق المطار في العاصمة طرابلس؛ لتقديم المساعدات الإنسانية، وترحيلهم إلى بلدانهم، والتواصل مع السفارات التي أبدت استعدادها تقديم الإجراءات للترحيل.

وكان حرس السواحل بالقطاع الغربي، أنقذ 325 مهاجرا غير قانوني، أمس السبت، قبل إضرام النار في القارب الذي كان يحملهم. 

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