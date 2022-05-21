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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رياضة

نادي المحلة يكرم المؤرخ الرياضي الدكتور عادل سعد

صدى البلد

قام مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، اليوم بتكريم المؤرخ الرياضي  الدكتور عادل سعد، إثر قيامه بإعداد فيلم تسجيلي يوثق لتاريخ النادي، وإذاعته بقناة أون تايم سبورت في وقت سابق.
شهد اللقاء -الذي حضره المهندس علي العباسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب- حضور الكابتن عمر عبد الله عضو مجلس الإدارة، والدكتور محمد سافوح المدير المالي والإداري، والكابتن صابر عيد المدير الرياضي للنادي، والكابتن مصطفى عبده المدير الفني للفريق الأول، إلى جانب الدكتور عادل سعد وحرمه.
وقام المهندس علي العباسي بتسليم الدكتور عادل سعد درع النادي على هامش اللقاء، موجِّهًا له الشكر على المجهود الذي بذله في تقديم هذا الفيلم الوثائقي المُهِم، ومتمنيًا له دوام التوفيق.
وعلى الجانب الآخر قام الدكتور عادل سعد بتوجيه الشكر العميق لمجلس إدارة المحلة، مؤكِّدًا على انتمائه روحيًّا لنادي غزل المحلة، الذي يتمتع بتاريخ عريق، منوهًا كذلك إلى استحقاق المحلة لأكثر ممَّا قدِّم بكثير.
وعقب اللقاء قام المهندس علي العباسي والكابتن مصطفى عبده باصطحاب الدكتور عادل سعد لزيارة الفريق قبل بدء التمرين، حيث ألقى الدكتور "سعد" محاضرة قصيرة عن تاريخ غزل المحلة للاعبي الفريق، مشجِّعًا إياهم، وحثَّهم على بذل كل مجهود من أجل الارتقاء باسم غزل المحلة الكبير.

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