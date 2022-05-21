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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان تكشف النقاب عن أصغر سيارة كهربائية ساكورا EV .. صور

نيسان تكشف النقاب
نيسان تكشف النقاب عن أصغر سيارة كهربائية "ساكورا EV" .. صور

كشفت شركة نيسان عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، عن احدث اصدراتها وهي النسخة "ساكورا EV" والتي تنتمي إلى فئة السوبر ميني، وتعد هذه النسخة هي اول سيارة كهربائية بالكامل ضمن فئة KEI.

نيسان ساكورا EV

نيسان تكشف النقاب عن أصغر سيارة كهربائية "ساكورا EV"

 

تعتمد السيارة نيسان ساكورا EV على قاعدة عجلات بطول 2495 ملم، وبنسبة طول كلي بلغت 3395 ملم، وبعرض يبلغ 1475 ملم، و 1655 ملم للارتفاع، مع جنوط رياضية ذات مظهر انيق، ومرايات جانبية مزودة باشارات ضوئية.

نيسان ساكورا EV

كما تظهر السيارة نيسان ساكورا EV بمصابيح أمامية حادة المظهر تعمل بتقنية LED، وشبكة امامية باللون الاسود V-Motion بالاضافة إلى شبكة اخرى تتوسط الصادم الامامي، مع سبويلر خلفي انيق، وحساسات حركة، واقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات.

نيسان ساكورا EV

وتستمد السيارة نيسان ساكورا EV قوتها من محرك كهربائي يستطيع ان يضخ قوة قدرها 63 حصانا " 47 كيلو واط / 64 حصانا"، و 144 رطل/قدم اي مايعادل 195 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل سرعتها القوى إلى 81 ميلًا اي مايعادل 130 كيلومتر في الساعة.

نيسان ساكورا EV

وزودت السيارة نيسان ساكورا EV ببطارية سعة 20 كيلووات، يمكن شحنها من 0 لـ 80% من طاقتها خلال 40 دقيقة باستخدام الشاحن السريع، مع مدى للسير يقدر بـ 112 ميلًا اي 180 كيلومتر، إلى جانب مساحة تخزين تتسع إلى 107 لترًا، وشاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 9 بوصة، ومجموعة ادوات رقمية قياسها 7 بوصة.

نيسان ساكورا EV

أما عن سعر السيارة نيسان ساكورا EV فيتراوح بين 18.221 دولار و 22.964 دولار، مع امكانية توافرها بالسوق الياباني مع بداية الصيف المقبل.

نيسان شركة نيسان ساكورا سيارة كهربائية

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