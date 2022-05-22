22 مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج

لا يزال القمر يتنقل في برج الدلو الهوائي مشكلا مثلثا هوائيا مع الشمس من برج الجوزاء ولا تزال الاجواء ايجابية جدا لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم سنة مميزة وواعدة تكبر خلالها الطموحات وتتوفر فرص النجاح ويسطع نجمك وقد تقدم على تغييرات في حياتك المنزلية والشخصية وقد تكون النتائج ايجابية جدا.

مولود اليوم الاحد 22 مايو من برج الجوزاء



مولود اليوم من برج الجوزاء عاطفي جداً ، حتى الرجل في قد تنزل دموعه على أبسط موقف محزن أو مشهد مؤثر ، كما أنه يميل إلى حبه للقراءة والثقافة والإطلاع على كل ما هو جديد في النواحي المختلفة ، ذو أذن موسيقية يحب العزف والإستماع للأغاني العاطفية باستمرار ، فهي تدخله في حالة مميزة من العشق ، كما أن هذا المولود المميز له خيال واسع لا حدود له ، يستطيع بلحظة أن يؤلف حكاية وينهيها دون أن تشعر بأنها من نسج خياله .