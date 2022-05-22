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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

22 مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج

الأبراج
الأبراج

لا يزال القمر يتنقل في برج الدلو الهوائي مشكلا مثلثا هوائيا مع الشمس من برج الجوزاء ولا تزال الاجواء ايجابية جدا لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم سنة مميزة وواعدة تكبر خلالها الطموحات وتتوفر فرص النجاح ويسطع نجمك وقد تقدم على تغييرات في حياتك المنزلية والشخصية وقد تكون النتائج ايجابية جدا.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 21/5/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

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حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 18-5- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

مولود اليوم  الاحد 22 مايو من برج الجوزاء


مولود اليوم من برج الجوزاء عاطفي جداً ، حتى الرجل في قد تنزل دموعه على أبسط موقف محزن أو مشهد مؤثر ، كما أنه يميل إلى حبه للقراءة والثقافة والإطلاع على كل ما هو جديد في النواحي المختلفة ، ذو أذن موسيقية يحب العزف والإستماع للأغاني العاطفية باستمرار ، فهي تدخله في حالة مميزة من العشق ، كما أن هذا المولود المميز له خيال واسع لا حدود له ، يستطيع بلحظة أن يؤلف حكاية وينهيها دون أن تشعر بأنها من نسج خياله .

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