حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 21/5/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 21/5/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا.

#الحمل



مهنياً: تشعر بالارتياح نوعاً ما وتستفيد من بعض الفرص في حياتك الاجتماعية كما المهنية، وقد تحقق أمراً مذهلاً.

عاطفياً: حين تجد أن الصفات التي يتمتع بها الشريك مؤثرة، تضطر إلى معاملته بالمثل، وربما أفضل مما يعاملك.

صحياً: الصحة هي أغلى ما عند الإنسان، بالرياضة والانتباه إلى المأكولات تحافظ عليها.

#الثور



مهنياً: بالرغم من معاكسة القمر من الدلو الا ان هذا اليوم يضعك في موقع تقدير واحترام مميز من قبل أرباب العمل، وتكسب ثقة من كان يتصرف بحذر معك لأنه كان يجهلك.

عاطفياً: صعود وهبوط موقت في العلاقة بالشريك لكنه آني، وتبادر فوراً إلى تصحيح الوضع قبل تفاقمه لأنك لا تريد أن تصل الأمور إلى طريق مسدود.

صحياً: مارس بعض التمارين الرياضية الصباحية للتخفيف من الوزن الزائد.

#الجوزاء



مهنياً: اعتمد على ذكائك وحرفيتك ولباقتك في تعاملك المهني، الحظ حليفك ويفتح أمامك أبواب النجاح والربح المادي.

عاطفياً: شكوكك في الحبيب ليست في محلّها على الإطلاق، إمنحه بعض الثقة لأنه أهل لها وسيفاجئك في أمور كثيرة.

صحياً: قد تجد حلاً لمشكلتك الصحية إذا عرفت كيف تتقيّد بالإرشادات الطبية المطلوبة منك.

#السرطان



مهنياً: تتمتع بمعنويات وبمؤهلات ممتازة توصلك الى مركز عال، وباستطاعتك اكمال المسيرة وحل القضايا الطارئة والمعلقة.

عاطفيا:ً لديك الكفاءة والقدرة على تحليل المستجدات والوضع الحالي بأعصاب باردة وأسلوب منطقي.

صحياً: تصاب بسهولة بآلام في الرأس ودائما ما تشعر بالإرهاق والتعب، لذلك عليك أن تتبع نظامًا صحيًا وتقلل من تفكيرك في العمل.

#الاسد

مهنياً: تظهر الخلافات والاعطال، حذار سوء تفاهم مع الزملاء ولا سيما أنك تتسلم مسؤولية كبيرة تثقل عليك الاعباء.

عاطفياً: تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات، فتجد نفسك وسط ازمة طارئة حافلة بالمشاكل، انصح لك عدم الاستسلام بل المواجهة.

صحياً: الشعور بالارتخاء في اليدين والرجلين يثير القلق لديك، وتراودك هواجس كبيرة حول مستقبلك الصحي، فتبدأ عزيمتك بالانهيار وتعتقد أن الأمور أصبحت صعبة.

#العذراء



مهنياً: عمل استثنائي يعود عليك بربح مادي غير متوقع وتبحث عن إنجاح مشاريعك لكن تجد نفسك تحت ضغط كبير.

عاطفياً: ما زلت متسرعاً والاقوال تخرج منك بدون تفكير ما يزعج الشريك فيحاول الابتعاد عنك قدر المستطاع.

صحياً: بسبب الضغوط وبعض القوى النافذة قد تصاب بانهيار عصبي مفاجئ.

#الميزان

مهنياً: يبشّرك هذا اليوم بفرص واسفار وتجارب جديدة ومشاريع اعلانية واعلامية أو سياسية، ويؤول إلى تغييرات ايجابية.

عاطفياً: تسود الرومانسية وقد يعرّفك صديق إلى شخص يثير إعجابك وتبدأ علاقة جديدة.

صحياً: قد تمر بوعكة صحية عابرة بفعل الإرهاق وكثرة ساعات العمل، لكن لا تقلق، لا شيء مخيفاً.

#العقرب



مهنياً: يكون الوضع المهني متشنّجاً ربّما بسبب ظهور مسألة لا تلبث أن تتعقد وتتأزّم وتدخلك في دهاليز مظلمة قد لا تخرج منها بسهولة.

عاطفياً: . تبدو سعيداً بلقاء يثمر أو بوح صادق أو تقارب، أو ربما تجمعك مصادفة بشخص يخفق له قلبك.

صحياً: يطرأ أمر يرخي بظله عليك وهو مشكلة تتعلق بصحة أحد المقربين، فتضطر إلى تعديل برامجك.

#القوس



مهنياً: تبدأ ربما بتنفيذ أحد المشاريع أو تقدم أفكاراً بطريقة لافتة، وتوقع عقداً أو توافق على التزام جديد، أو ترتبط بمجال كنت حتى الآن متحفظاً إزاءه.

عاطفياً: لا شك في أن الالتباس والغموض يخيمان على حياتك العاطفية، ولكن على الرغم من ذلك تعيش أفراحاً وأوقاتاً سعيدة وأسفاراً مع الحبيب.

صحياً: تمالك اعصابك اذا شعرت بالتوتر، ويمكن أن تعاني بعض المضايقات ما يضاعف في إمكان زيادة الوضع سوءاً، فانتبه جيداً.

#الجدي



مهنياً: تخوض مجالات جديدة ومشاريع خلاقة، وتدخل مرحلة من النجاح، ويمتاز هذا اليوم بانطلاقة سريعة وديناميكية.

عاطفياً: بعض التردّد في العلاقة بالشريك، والسبب هو غياب الثقة إلى حد كبير بينكما، لكن الأجواء الجيدة سرعان ما تسيطر مجدداً.

صحياً: لا تتردد في الالتحاق بأحد الأندية الرياضية برفقة الزوجة أو الأصدقاء.

#الدلو



مهنياً: تتعزّز قدراتك الخلاقة وتنفتح على بعض الآفاق رافضاً التقوقع في محيطك المهني، وتنطلق في رحلة الألف ميل الحافلة بالإنجازات الكبيرة.

عاطفياً: تبتسم لك الأقدار وتجعلك متزناً وقادراً على بلورة الأمور والتأقلم مع الأوضاع العاطفية الجديدة.

صحياً: تقاوم حتى آخر نفس كل ما يسبب لك السمنة وتنطلق في مشروع رياضي جديد يعيد الحيوية التي افتقدتها.

#الحوت



مهنياً: تتلقى تأثيرات إيجابية هذا اليوم، وتجعلك جملة معطيات إيجابية تنطلق بثقة بالنفس.

عاطفياً: تتأثر بأحد المقربين منك وتربطك به علاقة مبنية على الأفكار الفريدة والخلاقة التي لا يغيب عنها بعض الفكاهة والمرح.

صحياً: أنت بأحسن حال ولا مشكلة صحية لديك. حافظ على هذا الوضع قدر الإمكان.