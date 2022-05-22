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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضاحي خلفان يثير الشكوك: من المستفيد من صراعات الدول الكبرى

صدى البلد

نشر ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي ، تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب ضاحى خلفان “ على القادة الاوروبيين أن يتحلوا بالحكمة والا ينجرفوا في طريق الولايات المتحدة الأمريكية التي أثقلتها عقود من الحروب الفاشلة ”.

وأضاف في تغريدة أخري: تهديد روسيا وتهديد الصين وتهديد كوريا الشمالية وتهديد غيرهم لا يخدم السلام..بالحكمة يمكن معالجة الكثير من الخلافات.

وتابع:من المستفيد من كل هذه الصراعات بين الدول الكبرى في العالم...تجار السلاح وامبراطوريات تمويل القروض. 

وكان قد علق ضاحى خلفان علي الأزمة الروسية الأوكرانية عبر حسابه بموقع تويتر وكتب: “ يذكرني الإعلام الغربي الآن الذي يشير الى انتصار اوكرانيا على روسيا بالإعلام العربي عام  1967 عند ما كان يتحدث عن الانتصار على إسرائيل آنذاك في الوقت الذي كانت الأمور  فيه على العكس من ذلك  تماما ”.

يذكر أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ، إن "عدد الهجمات الإلكترونية ضد روسيا تزايد في الفترة الأخيرة"، مشيراً إلى أن هذه الهجمات "تصدر عن هياكل تتبع دولاً أجنبية".

وأضاف بوتين في كلمة أمام مجلس الأمن القومي الروسي أن "العدوان الإلكتروني على روسيا فشل، وكنا مستعدين لهذه الهجمات"، مؤكدا أن "هناك محاولات لتعطيل البنية التحتية الحيوية لروسيا".

وتابع "تُبذل محاولات هادفة لتعطيل موارد الإنترنت لمنشآت البنية التحتية الحيوية في روسيا.. وتعرضت وسائل الإعلام والمؤسسات المالية والبوابات والشبكات ذات الأهمية الاجتماعية للهجوم. وشنت هجمات خطيرة على المواقع الرسمية للسلطات".
 

ضاحي خلفان

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