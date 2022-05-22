5 طرق للوقاية من جدري القرود.. تعرف عليها

في الوقت الذي يحاول فيه العالم المليء بفيروس كورونا الوقوف على قدميه مرة أخرى، أثار اكتشاف مرض جدري القرود ، وهو مرض فيروسي نادر وخطير في أوروبا والولايات المتحدة، القلق والتوتر في العديد من البلدان.

يعد جدرى القرود من الأمراض النادرة ، عادة ما تكون خفيفة ، تنتقل من الحيوانات البرية المصابة فى أفريقيا، تم اكتشافه في عام 1958 عندما حدثت فاشيتان شبيهة بالجدري في مستعمرات من القردة تم الاحتفاظ بها للبحث ، مما أعيرها اسمها ، كما تقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

طرق الوقاية من جدري القرود

يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الناس بتجنب الاتصال بالحيوانات في المناطق التي ينتشر فيها جدرى القرود ؛ تجنب لمس أي مواد مثل الفراش الذي لامس حيوانًا مريضًا.

يعد عزل المرضى المصابين طريقة أخرى لمنع انتشار المرض.

إن ممارسة النظافة الجيدة لليدين - غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين المعتمد على الكحول - أمر لا بد منه بعد ملامسة حيوان أو إنسان مصاب.

وبالمثل ، يجب على المتخصصين في الرعاية الصحية ومقدمي الرعاية استخدام معدات الوقاية الشخصية أثناء التفاعل مع المرضى.