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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 طرق للوقاية من جدري القرود.. تعرف عليها

جدري القرود
جدري القرود

في الوقت الذي يحاول فيه العالم المليء بفيروس كورونا الوقوف على قدميه مرة أخرى، أثار اكتشاف مرض جدري القرود ، وهو مرض فيروسي نادر وخطير في أوروبا والولايات المتحدة، القلق والتوتر في العديد من البلدان.

 

يعد جدرى القرود من الأمراض النادرة ، عادة ما تكون خفيفة ، تنتقل من الحيوانات البرية المصابة فى أفريقيا، تم اكتشافه في عام 1958 عندما حدثت فاشيتان شبيهة بالجدري في مستعمرات من القردة تم الاحتفاظ بها للبحث ، مما أعيرها اسمها ، كما تقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

 

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جدري القرود.. هل يجب أن نشعر بالقلق حيال المرض أم نتجاهله؟

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مصاب جدري القرود يمكنه نقل العدوى لمدة شهر

 

طرق الوقاية من جدري القرود

يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الناس بتجنب الاتصال بالحيوانات في المناطق التي ينتشر فيها جدرى القرود ؛ تجنب لمس أي مواد مثل الفراش الذي لامس حيوانًا مريضًا.

يعد عزل المرضى المصابين طريقة أخرى لمنع انتشار المرض.

 

إن ممارسة النظافة الجيدة لليدين - غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين المعتمد على الكحول - أمر لا بد منه بعد ملامسة حيوان أو إنسان مصاب.

 

وبالمثل ، يجب على المتخصصين في الرعاية الصحية ومقدمي الرعاية استخدام معدات الوقاية الشخصية أثناء التفاعل مع المرضى.

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