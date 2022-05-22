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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غضب كبير في أمريكا بسبب المساعدات العسكرية والمالية الكبيرة لأوكرانيا

غضب كبير يجتاح أمريكا
غضب كبير يجتاح أمريكا

أثارت المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية لأوكرانيا غضبا كبيرا لدى فئات واسعة من الشعب الأمريكي. 

وأفادت مجلة “ناشونال ريفيو” الأمريكية، بأن الشعب الأمريكي غاضب بسبب قيام الإدارة الحاكمة بتقديم 40 مليار دولار أمريكي كمساعدات لـ أوكرانيا. 

واعتبر المواطنون الأمريكيون أن هذه الأموال المقدمة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيدفعها هم أنفسهم من خلال الضرائب المرتفعة باستمرار في البلاد. 

وعلق مواطن أمريكي بهذا الصدد قائلا: "الأمر بسيط للغاية قدر مصير أمريكا أن تنفق الكثير لإنقاذ العالم حتى تصبح مفلسة. وبعد ذلك سنتوقف أخيرًا عن أن نكون قوة عظمى وسينتهي كل شيء عند هذا الحد!". 

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وقال مواطن لآخر: "عدنا إلى طرقنا القديمة؟ فيتنام: الدم + الإنفاق + الانقسام الاجتماعي والنتيجة فشل الولايات المتحدة ومن ثم العراق: الدم + الإنفاق + الانقسام الاجتماعي والنتيجة خروج الولايات المتحدة وهكذا في أفغانستان".

وأعرب مواطن عن غضبه قائلا: "حسنًا، خلال إقراري الضريبي للعام المقبل سأدرج فولوديمير زيلينسكي كمعول".

وأضاف أخر: "كم من المليارات من هذه المساعدات ستعود إلى جيوب السياسيين الأمريكيين الذين أقروا هذا القانون؟ فاليوم، ليس لدينا أيديولوجية سياسية تسمح لنا برفض زيادة الإنفاق وزيادة الديون، لذلك انتهى بنا الأمر إلى ما نحن فيه والأسباب مختلفة".

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