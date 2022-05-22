الحرس الثوري الإيراني: اغتيال العقيد صياد خدايي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدايي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة"، حسب وكالة فارس الإيرانية.

وذكر البيان أن "الضابط الشهيد المدافع عن مراقد أهل البيت عليهم السلام، العقيد "حسن صياد خدايي" استشهد في عمل إرهابي معاد للثورة الإسلامية وعلى يد عناصر تابعة للاستكبار العالمي، في إحدى الأزقة المؤدية إلى شارع "مجاهدين إسلام" شرقي طهران".

وأضاف الحرس الثوري أن "العقيد صياد خدايي تعرض لجريمة إرهابية"، مؤكدا أن "الإجراءات اللازمة للتعرف على المعتدي أو المعتدين والقبض عليهم متوقعة وجارية".

وكانت وسائل إعلام إيرانية أكدت مقتل عنصر في الحرس الثوري بإطلاق نار من قبل شخصين على دراجة نارية في شارع مجاهدين إسلام في طهران.

وأشارت التقارير إلى أن عضو الحرس الثوري الإيراني القتيل أصيب بـ5 رصاصات، وأن الضابط القتيل ينتمي لفيلق القدي التابع للحرس الثوري الإيراني، وسبق له وأن شارك بالمعارك في سوريا.

على جانب آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد.

وقال في بيان إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران".

وتابع الحرس الثوري "حاولت الشبكة التي يقودها جهاز مخابرات الكيان الصهيوني سرقة وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة والاختطاف وتقديم اعترافات كاذبة عبر شبكات التلفزيون المعارضة"، مشيرا إلى أن عناصر هذه الشبكة اعتقلوا من قبل الحرس الثوري ووزارة المخابرات.