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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

معلومات جديدة عن أسباب التسوس وطرق الوقاية منها

تسوس الاسنان
تسوس الاسنان

نصح دكتور أليكس جورج، من أشهر أطباء المملكة المتحدة ودرس تخصصات عديدة، أن تنظيف الأسنان بعد تناول وجبة الفطور من العادات الخاطئة التى تزيد فرص حدوث تسوس الأسنان.

 أوضح دكتور "أليكس جورج “ في مقطع فيديو على تيك توك، أن أفضل شئ يمكن فعله للحفاظ على الأسنان هو تنظيفها بعد الاستيقاظ مباشرة.

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وشرح “ أليكس” أن السبب في ذلك أنه عندما تأكل الطعام يصبح الفم حامضي أكثر وبعد ذلك عندما تنظيف الأسنان في هذا التوقيت يتم غسل مينا الأسنان بهذه الحموضة مما يزيد من تسوس الأسنان.

شدد “أليكس”  على أهمية تنظيف أسنانهم قبل الفطور مما يسمح للمكونات النشطة الموجودة داخل معجون الأسنان بالمساعدة في حماية الأسنان من الحموضة الضارة، لذا بقدر ما قد لا يعجبك ذلك، اغسل الأسنان بمجرد استيقاظك في الصباح وآخر شيء قبل الذهاب إلى الفراش”.

ووفقال لما جاء فى صحيفة إكسبريس البريطانية قال دكتور شان لام بي دي إس من هولاند بارك دينتال أن تنظيف الأسنان فور الاستيقاظ في الصباح أمر شديد الأهمية حيث أن الرواسب البكتيرية تتجمع على الأسنان خلال النوم وفي جيوب اللثة هذا بالإضافة إلى أن أولئك الذين يميلون للنوم وفمهم مفتوح قد يجففون أسنانهم، تاركين أفواههم تفتقر إلى اللعاب الحيوي، مما يشجع نمو البكتيريا الذي يساهم بشكل كبير ليس فقط في تسوس الأسنان ولكن في أمراض اللثة.

وهذا بالإضافة إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة، يجب استخدام غسول الفم بالفلورايد قبل مغادرة المنزل، كإجراء وقائي إضافي للتخلص من البكتيريا، ويحتوي معجون الأسنان وغسول الفم بالفلورايد على ما يعرف بالمفعول المزدوج مما يعني أنهما يساعدان في التخلص من البلاك مع منع تسوس الأسنان.

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