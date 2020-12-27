علاج بيتي لوجع الأسنان في أسرع وقت

إذا كنت تعاني من، فمن المهم معرفة السبب الجذري لعدم الراحة، من هناك ، يمكنك تحديد أفضل طريقة لتخفيف أي ألم أو تورم أو أعراض أخرى.

علاج وجع الضرس بسرعة

اخلطي نصف ملعقة صغيرة (ملعقة صغيرة) من الملح في كوب من الماء الدافئ واستخدميه كغسول للفم.

اخلطي نصف ملعقة صغيرة (ملعقة صغيرة) من الملح في كوب من الماء الدافئ واستخدميه كغسول للفم.

لاستخدام هذا الأسلوب ، ضع كيسًا من الثلج ملفوفًا بمنشفة على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة في المرة الواحدة، يمكنك تكرار هذا كل بضع ساعات.

لاستخدام هذا الأسلوب ، ضع كيسًا من الثلج ملفوفًا بمنشفة على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة في المرة الواحدة، يمكنك تكرار هذا كل بضع ساعات.

- أكياس شاي النعناع

يمكن استخدام أكياس شاي النعناع لتخدير الألم وتهدئة اللثة الحساسة، للقيام بذلك ، اترك كيس الشاي المستخدم حتى يبرد قبل وضعه على المنطقة المصابة، يجب أن تظل دافئة قليلًا.





يمكنك أيضًا تبديل الطرق واستخدامها لتبريد المنطقة بدلًا من تدفئها، للقيام بذلك ، ضع كيس شاي مستعمل في المجمد لبضع دقائق لتبريده ثم ضع الكيس على سنك.



