علاج بيتي لوجع الأسنان في أسرع وقت

إذا كنت تعاني من ألم الأسنان ، فمن المهم معرفة السبب الجذري لعدم الراحة، من هناك ، يمكنك تحديد أفضل طريقة لتخفيف أي ألم أو تورم أو أعراض أخرى.
يمكن للشطف المنتظم بالماء المالح وتطبيق الكمادات الباردة لعلاج التهيج البسيط، ولكن قد تتطلب آلام الأسنان الأكثر خطورة تدخل طبيب الأسنان.
علاج وجع الضرس بسرعة
- المضمضة بالماء المالح
يعد شطف الماء المالح علاجًا فعالًا من الخط الأول، وتعد المياه المالحة مطهرًا طبيعيًا ، ويمكن أن تساعد في تفكيك جزيئات الطعام والحطام التي قد تكون عالقة بين أسنانك، ويمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الالتهاب وشفاء أي جروح في الفم.
اخلطي نصف ملعقة صغيرة (ملعقة صغيرة) من الملح في كوب من الماء الدافئ واستخدميه كغسول للفم.
- ضغط بارد
يمكنك استخدام الكمادات الباردة لتخفيف أي ألم تعاني منه ، خاصةً إذا تسبب أي نوع من الصدمات في ألم الأسنان، عندما تقوم بتطبيق ضغط بارد ، فإنه يتسبب في انقباض الأوعية الدموية في المنطقة. هذا يجعل الألم أقل حدة، يمكن للبرد أيضًا أن يقلل من أي تورم والتهاب.
لاستخدام هذا الأسلوب ، ضع كيسًا من الثلج ملفوفًا بمنشفة على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة في المرة الواحدة، يمكنك تكرار هذا كل بضع ساعات.
- أكياس شاي النعناع
يمكن استخدام أكياس شاي النعناع لتخدير الألم وتهدئة اللثة الحساسة، للقيام بذلك ، اترك كيس الشاي المستخدم حتى يبرد قبل وضعه على المنطقة المصابة، يجب أن تظل دافئة قليلًا.
يمكنك أيضًا تبديل الطرق واستخدامها لتبريد المنطقة بدلًا من تدفئها، للقيام بذلك ، ضع كيس شاي مستعمل في المجمد لبضع دقائق لتبريده ثم ضع الكيس على سنك.
- الثوم
لا تستطيع ذلك فقط أن تقتل البكتيريا الضارة التي تسبب ترسبات الأسنان ، لكنها يمكن أن تعمل أيضًا كمسكن للألم.
قم بسحق فص ثوم لعمل عجينة وقم بتطبيقه على المنطقة المصابة، قد ترغب في إضافة القليل من الملح، بدلًا من ذلك ، يمكنك مضغ فص ثوم طازج ببطء.
- خلاصة الفانيليا
يحتوي مستخلص الفانيليا على الكحول الذي يمكن أن يساعد في تخدير الألم، وهذه الخصائص تجعله أيضًا معالجًا فعالًا.
لاستخدام هذا ، ضع كمية صغيرة من مستخلص الفانيليا على إصبعك أو كرة قطنية، ضعه مباشرة على المنطقة المصابة عدة مرات في اليوم.
- القرنفل
تم استخدام القرنفل لعلاج آلام الأسنان على مر التاريخ ، لأن الزيت يمكن أن يخدر الألم بشكل فعال ويقلل التهاب الاسنان، ويحتوي على الأوجينول وهو مطهر طبيعي.
لاستخدام هذا الأسلوب ، ضع كمية صغيرة من زيت القرنفل على كرة قطنية وضعها على المنطقة المصابة، قد ترغب في تخفيف زيت القرنفل ببضع قطرات من زيت ناقل ، مثل زيت الزيتون أو الماء، افعل هذا عدة مرات في اليوم.
يمكنك أيضًا إضافة قطرة من زيت القرنفل إلى كوب صغير من الماء وعمل غسول للفم.
- أوراق الجوافة
أوراق الجوافة لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في التئام الجروح، لديهم ايضا مضادات الميكروبات النشاط الذي يمكن أن يساعد في العناية بالفم.
لاستخدام هذا ، امضغ أوراق الجوافة الطازجة أو أضف أوراق الجوافة المطحونة إلى الماء المغلي لعمل غسول للفم.
- الزعتر
يحتوي الزعتر أيضًا على مضادات قوية للبكتيريا ومضادات الأكسدةالخصائص يمكن أن تساعد في علاج آلام الأسنان.
لاستخدام هذا ، ضع بضع قطرات من زيت الزعتر العطري وبضع قطرات من الماء على كرة قطنية، بعد تخفيف الزيت بالماء ، ضعه على المنطقة المصابة.
يمكنك أيضًا إضافة قطرة من الزيت إلى كوب صغير من الماء وعمل غسول للفم.
علاج الضرس المحفور
وفقا ل منظمة الصحة العالمية، تعتبر التجاويف مشكلة صحية عامة رئيسية على مستوى العالم وهي أيضًا أكثر الأمراض غير السارية انتشارًا، ويمكن أن تؤثر تجاويف الأسنان بشكل خطير على نوعية الحياة.
من بين أمور أخرى ، قد تجعل التجاويف الأكل مؤلمًا وتعطل النوم، عندما تصل إلى مرحلة متقدمة (خراج) ، قد تسبب التجاويف عدوى جهازية مزمنة.
وجدت دراسة نشرت عام 2015 في مجلة Journal of Dental Research أن التجاويف أثرت على 2.4 مليار شخص في جميع أنحاء العالم.
بالإضافة إلى ذلك، كانت التجاويف غير المعالجة في أسنان الطفل هي الحالة العاشرة الأكثر انتشارًا ، حيث أثرت على أكثر من 600 مليون طفل على مستوى العالم.
اختلف الخبراء في وجهات نظرهم بشأن علاج الضرس المحفور، ونصحوا قسد في التجويف كل ستة أشهر على الأقل للحفاظ على وقف عملية التسوس حتى يمكن للحشو أو التاج أو أي رعاية نهائية أخرى إصلاح التجويف.
وأضافوا أنه إذا ترك التجويف ثقبًا كبيرًا ، فقد تظل هناك حاجة إلى حشو لإنشاء أسنان ناعمة الشكل بشكل صحيح مرة أخرى.
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المصدر موقع healthline