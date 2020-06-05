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مش أي ألم تخلع .. 8 أعراض لاكتشاف خراج الأسنان

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:51 م
مش أى ألم تخلع ..
مش أى ألم تخلع .. 8 طرق أعراض لاكتشاف خراج الأسنان
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اسماء محمد
تعد الام الاسنان من اكثر المشكلات انتشارا بين البشر ولكن عندما تذهب لطبيب الاسنان يعرض عليك فى كثير من الحالات الحشو او الخلع، لكن في بعض الحالات لا تكون بحاجة لخلع الاسنان وتحمل تكلفة مادية اكبر وفقدان السن المصابة.


عند خلع الاسنان فى حالة وجود خراج لاتقع فقط ضحية لفقد احد الاسنان دون سبب بل قد تتطور المشكلة معك للأسوأ ففي بعض الحالات يزال الخراج موجودا في الفك ويسبب آلاما متعددة حتى بعد خلع السن المصاب، ويتضمن علاج خراج الاسنان بعض العقاقير الطبية وفي مقدمتها المضاد الحيوي.

عرض موقع " mayoclinic" اهم علامات وأعراض خراج الأسنان حتى لا تقع ضحية للتشخيص الخاطئ؟

•عدم تحمل الاطعمة والمشروبات الساخنة والباردة
•الحساسية عند الضغط أو المضغ 
•ارتفاع فى درجة الحرارة
•تورم في الخد أو الوجه كله
•تضخم الغدد الليمفاوية فى الرقبة واسفل الفك .
•ألم حاد ومستمر وخفقان يمكن أن يشع في عظم الفك أو الرقبة أو الأذن
•وجود رائحة كريهة داخل الفم واحيانا مذاق سئ .
•صعوبة فى التنفس أو البلع.

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