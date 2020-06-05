مش أي ألم تخلع .. 8 أعراض لاكتشاف خراج الأسنان

يتضمن علاج خراج الاسنان بعض العقاقير الطبية وفي مقدمتها المضاد الحيوي.

عند خلع الاسنان فى حالة وجود خراج لاتقع فقط ضحية لفقد احد الاسنان دون سبب بل قد تتطور المشكلة معك للأسوأ ففي بعض الحالات يزال الخراج موجودا في الفك ويسبب آلاما متعددة حتى بعد خلع السن المصاب، و