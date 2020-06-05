علاج منزلي للحموضة في المنزل بأسهل الطرق

يبحث كثيرون عن علاج منزلي للحموضة يخلصهم من الشعور بالألم وعدم الراحة والحرقة التى تشعل أمعائهم، وبالرغم من أنها مشكلة تبدو بسيطة، إلا أنها تؤثر بشكل فعال وقوي على ديناميكية الحياة الخاصة بالمصاب بالحموضة .. فلا يستطيع تناول الطعام أو النوم العميق أو التركيز في العمل.

وتوجد طرق عديدة لـ علاج الحموضة ولكن الجميع يفضل المواد الطبيعية لأنها آمنة ولا تسبب مضاعفات وفي نفس الوقت متوفرة في كل بيت، فيمكن الوصول إليها بسهولة، ولكن ما هو أفضل علاج منزلي للحموضة؟





علاج منزلي للحموضة

نعرض لكم قائمة بأفضل علاج منزلي للحموضة يمكن تناوله بشكل سريع للتخلص من الشعور المزعج بالحموضة.

بيكربونات الصودا :

امزج ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع 8 كوب ماء وتناولها كلما شعرت بحرقان المعدة والحموضة.

تحذيرات:

لا تتزيد عن سبع جرعات صودا الخبز في اليوم الواحد.

لا تستخدمه لأكثر من أسبوع لمحتواه العالى من الملح والآثار الجانبية الأخرى التى يسببها عند الاسراف فيه مثل التورم أو الغثيان أو القئ.

مضغ اللبان :

مضغ اللبان وتحديدا الانواع الخالية من السكر مفيد للأشخاص الذين يعانون من الارتجاع المعدي المريئي يشعور بالراحة عند مضغ اللبان لمدة 30 دقيقة عقب تناول الطعام .

وذكرت دراسة لمجلة أبحاث الأسنان. مضغ قطعة من اللبان يساعد على تحفيز الغدد اللعابية ، مما يزيد من إفراز اللعاب وهو مهم جدا حيث يساعد في غسل أي حمض.

لا تستلقي بعد الأكل :

عند تناول وجبة طعام أو حتى شئ بسيط ثم الاستلقاء او النوم ، يمكن دفع محتويات المعدة إلى الخلف بسهولة أكبر ، لأنها تضغط على العضلة العاصرة المريئية.

مالايعرفه كثيرون أن الوقوف او الجلوس معتدلا يمكن الجاذبية من أن تساعد في إبقاء الطعام في جزء البطن والمعدة ولا تسمح بارتداده للأعلى .

الوقت المثالي

تناول الطعام قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات لإعطاء الوقت المناسب لهضم الطعام بالكامل.

أكل انواع من الفاكهة :

بعض انواع الفاكهة تساعد فى تسهيل عملية الهضم وعلاج مشكلة الحموضة مثل الموز له خصائص طبيعية تجعله افضل علاج منزلي للحموضة تساعد في مقاومة ارتجاع الأحماض. تناول موزة ناضجة يوميا وابتعد عن الانواع الصلبة او الخضراء .

التفاح يمنع الانزعاج من الحموضة ليلا اذا تم تناولها قبل ساعات قليلة من موعد النوم.

الفاكهة الأخرى التي تأتى فى قائمة العلاج المنزلي للحموضة هى الشمام والشهد والبطيخ .

تجنب الفاكهة التى تحتوى على مستوى حمضي عالي مثل البرتقال والجريب فروت والأناناس.

شاي الزنجبيل :

شاي الزنجبيل رائع للعديد من أمراض المعدة ، من آلام المعدة الشائعة إلى الغثيان إلى الارتجاع الحمضي المزمن.

طريقة الاستخدام:

يُترك على نار خفيفة شرائح جذر الزنجبيل في الماء لمدة 30 دقيقة. للحصول على أقصى فائدة ، اشرب الشاي قبل الوجبة لزيادة تأثير هذا العلاج المنزلي للحموضة

الخردل:

الخردل مليء بالمعادن و يحتوي على القلويات التي تحييد الحمض الناتج عن الارتجاع المعدي المريئي، تناول ملعقة صغيرة منه عندما تشعر بالحموضة.

شاي البابونج: لموازنة مستويات الحموضة في المعدة احرص على تناول كوبًا من شاي البابونج قبل موعد النوم بـ 30 دقيقة إلى ساعة قبل.

طريقة عمل شاي البابونج لـ علاج الحموضة

قم بغلي الماء وضع فيه بتلات البابونج ودعها تغلي لمدة 45 ثانية ثم صفيها وصب الشاي في كوب وأضف العسل للتحلية ، كما يمكن اعدادة بطريقة اخرى اغلي الماء على النار وضع فتلة بابونج فى كوب به عسل او بدون "حسب الرغبة" واسكب عليها الماء المغلي وغطها واتركها 5 دقائق... يفضل تناول هذا المشروب دافئا.

علاج منزلي للحموضه للحامل

تتضمن معالجة الحموضة المعوية أثناء الحمل العديد من نفس المبادئ مثل التدبير العلاجي في الحالة غير الحامل. قد تشمل تغييرات نمط الحياة:

- ارفعي رأس السرير على كتل تترواح من 6 إلى 8 بوصات او استخدامي وسادة مطاطية رغوية على شكل إسفين يمتد الى الخصر حجمها من 6 إلى 8 بوصات لرفع الجزء العلوي من الجسم.

- يعتقد ان النوم على الجانب الأيسر في الليل قد يقلل من الحموضة.

- في بعض الأحيان ، قد يكون من الضروري النوم على كرسي بزاوية 45 درجة أو أكبر حتى تتخلص الحمال من الحموضة.

- تجنب مسببات الحموضة من الاطعمة والمشروبات مثل القهوة، الشاي، المشروبات الغازية، و الكحوليات ، الشوكولاتة، والتدخين ، والعصائر، والدهون، والحمضياتمثل الليمون والبرتقال.

- تقسيم الوجبات الى عدة وجبات صغيرة متكررة على مدار اليوم .

- لا يجب استهلاك المزيد من السوائل لانها تسبب الحموضة.

- كلما أفرغت المعدة من النوم ، كلما قلة احتمالية المعاناة من الحموضة.

علاج الحموضة منزلي

ماء جوز الهند

مالايعرفه كثيرون أن شرب ماء جوز الهند أو ما يعرف بالسوبيا، حيث أن مستوى الحموضة في الجسم تحوله إلى قلوي بجانب أنه يساعد على إنتاج المخاط في معدة والذي يلعب دور فعال فى حماية المعدة من الآثار الضارة للإنتاج المفرط للحموضة لأنها غنية بالألياف ، فهي تساعد على الهضم وتمنع من حدوث الحموضة أو تكرارها.

المصادر:

Medicinenet

Fishertitus

food.ndtv



