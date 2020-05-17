AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احرص عليها يوميا .. 5 عادات تحميك من الحموضة

الأحد 17/مايو/2020 - 02:48 ص
اعملها كل يوم ..
اعملها كل يوم .. 5 عادات تحميك من الحموضة
Advertisements
اسماء محمد
الحموضة من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين البشر وتسبب شعور بالحرقان في المريء أو فم المعدة وعدم الراحة.


ذكرت كلية الطب بجامعة هارفارد أن علاج الحموضة يتضمن مجموعة كبيرة من العوامل أبرزها الأدوية والعادات اليومية.

وأضافت أن العلاج والوقاية من الحموضة يشتركان في نقطة هامة وهى العادات اليومية التى تتسبب في الحموضة ومن ثم يجب على الجميع تجنبها، وهى:


تجنب الأطعمة المسببة لحرقة المعدة: القهوة والشوكولاتة والأطعمة الدهنية والحمضية والحارة والطماطم .

تجنب النوم لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل بعد تناول الوجبة.

 احرص على تناول وجبات صغيرة . 

احرص على أن يكون الوزن مثالي واخسر الوزن الزائد
الابتعاد عن التدخين، وحاول الإقلاع عنه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 أطعمة ومشروبات تسبب حرقان المعدة

مشروب خارق .. تعرف على حمية القهوة السحرية لإنقاص الوزن

القهوة والكحول أبرزهم .. عوامل تزيد من خطر الإصابة بارتجاع المريء والحموضة

بعد إصابة محمد هنيدي.. 6 أعراض غير متوقعة لـ ميكروب المعدة.. 3 أطعمة يجب تجنبها.. التغذية السليمة للمصاب.. أسباب الإصابة

لأصحاب المزاج .. 6 حيل تحميك من أضرار القهوة

تسبب العطش.. 7 أطعمة ومشروبات احذر تناولها في السحور

ترشيحاتنا

عجوز تهرب من مستشفى حميات المنوفية بعد ثبوت إصابتها بكورونا

هل تسمح الحكومة للمواطنين بأداء صلاة عيد الفطر؟ | مصدر يرد

طلاق ليلة الدخلة.. حكاية زوج طلب من مراته مشاهدة أفلام إباحية

بالدولار والمصري.. سعر غير متوقع لـ جاكيت نيللي كريم

استقالة مدير مستشفى الزهراء الجامعي

شاهد.. تعليق مهيب عبد الهادي على حلقة رامز جلال مع أشرف بن شرقى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تكاليف.. 5 أطعمة تمنع الارتجاع الحمضي في دقائق

يسرا بإطلالة لافتة من أحدث جلسة تصوير .. شاهد

بالدولار والمصري.. سعر غير متوقع لـ جاكيت نيللي كريم