احرص عليها يوميا .. 5 عادات تحميك من الحموضة

الحموضة من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين البشر وتسبب شعور بالحرقان في المريء أو فم المعدة وعدم الراحة.









ذكرت كلية الطب بجامعة هارفارد أن علاج الحموضة يتضمن مجموعة كبيرة من العوامل أبرزها الأدوية والعادات اليومية.





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وأضافت أن العلاج والوقاية من الحموضة يشتركان في نقطة هامة وهى العادات اليومية التى تتسبب في الحموضة ومن ثم يجب على الجميع تجنبها، وهى:









تجنب الأطعمة المسببة لحرقة المعدة : القهوة والشوكولاتة والأطعمة الدهنية والحمضية والحارة والطماطم .





تجنب النوم لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل بعد تناول الوجبة.





احرص على تناول وجبات صغيرة .





احرص على أن يكون الوزن مثالي واخسر الوزن الزائد

الابتعاد عن التدخين، وحاول الإقلاع عنه.



