للنجاة من القاتل الصامت .. خطة شاملة لعلاج ارتفاع ضغط الدم .

- الأطعمة المعلبة والمصنعة تزيد ارتفاع الضغط

- كوب من اللبن خالي الدسم كفيل بخفض الضغط





يطلق الأطباء والعلماء اسم القاتل الصامت على مرض الضغط المرتفع لأنه يتسلل لجسم الانسان دون أن يشعر بـ أعراض واضحة وفي كثير من الاحيان تظهر اعراض بسيطة كالصداع وعدم التركيز ولكن للأسف يعتقد كثيرون أنها مجرد اعراض ناتجة عن عدم الراحة وفي النهاية يفاجأ الجميع حوله فارق الحياة فجأة ودون اسباب واضحة.





ومن المهم الانتباه للأشياء التى تساعد فى علاج الضغط المرتفع والالتزام بها فى حياتنا بشكل دائم وليس فقط في الاوقات التى نعاني فيها من الارتفاع في قياسات ضغط الدم.









ونعرض في هذا التقرير اهم النقاط التى يجب ان يرتكز عليها النظام الغذائي لأصحاب الضغط المرتفع الذي يلتزمون به طوال حياتهم.

وعرضت جامعة هارفارد خطة غذائية محكمة تضمن النجاة من القاتل الصامت حال الالتزام بها، وهى:

• احسب عدد السعرات الحرارية التي تتناولها يوميًا وحاول حرقها واستشر طبيب تغذية اذا كنت بحاجة لانقاص الوزن .

• اكثر من تناول الخضار و الفواكه بدلًا من الوجبات الخفيفة والاكلات المالحة والحلويات .

•تناول الخبز والأرز البني و الأطعمة الأخرى المصنوعة من الحبوب الكاملة وابتعد عن الدقيق الأبيض .

• استبدل العصير الطازج بالفاكهة.

• اضف زيت الزيتون والكانولا وفول الصويا والفول السوداني والذرة للطعام بدلًا من الدهون المشبعة.

• ابتعد عن تناول الأطعمة المعلبة والمصنعة واستبدلها بالطازجة.

•اجعل الأطعمة بملح خفيف او بدونه و استخدم الأعشاب والتوابل والخل والمنكهات الأخرى.





قدم دكتور سعيد متولى ، استشارى التغذية العلاجية، فكرة رائعة تساعد على تحسين حالة المريض و خفض الضغط حتى في اوقات الحر الشديد .

ويحدث من خلال تناول مشروبات يحتوى على نسبة بوتاسيوم عالية او طعام يحتوى كمية كبيرة من البوتاسيوم لأن من اهم اسباب ارتفاع ضغط الدم زيادة نسبة الصوديوم في الدم والطريقة الوحيدة لتخفيض الضغط فى هذه الحالة هى زيادة البوتاسيوم فى الجسم بسرعة.





وأضاف "سعيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن اللبن الطبيعي الطازج يستطيع مريض الضغط المرتفع تناوله في رمضان لخفض الضغط بأمان وفي نفس الوقت تقليل الشعور بالعطش بشرط ان يتم ازالة الدسم منه ، كما يمكنه تناول الموز.

نصح "سعيد "بضرورة الابتعاد عن العصبية والانفعال للحفاظ على الضغط المستقر.



