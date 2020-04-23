تناوله يوميًا في رمضان .. اللبن الرايب يقوي جهاز المناعة

مع حلول شهر رمضان يفضل الكثير شرب اللبن الرائب عقب وجبة الإفطار أو السحور، وهو مصدر غني بالفيتامينات ويقوي الجهاز المناعي ويحميك من الاصابة بالفيروسات والامرض وكشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية عن فوائد اللبن الرائب :
1 يحتوي اللبن الرائب على كمية من البروتين أعلى قليلًا من تلك الموجودة في الحليب الطازج، ويعتبر الزبادي / البوتاسيوم / المغنيسيوم/ / للفسفور / الكالسيوم / الزنك وعدد من الفيتامينات مثل A / B / B6 / B12، ومصدر ممتاز للبروتين / الكربوهيدرات / دهون
2- يحسن عملية الهضم و لا يتسبب بنفخة و ألم في القولون
( خيار جيد لمرضى حساسية اللاكتور )
اللبن الرائب يحتوي على أحماض أمينية أكثر تولدت من وجود العصية اللبنية والتي تعتبر من العصيات المفيدة جدا لأمعاء الإنسان وتساهم في منع الغازات وتخفيض الكوليسترول وتثبيت فيتامين ك في الأمعاء كما أن اللبن الرائب لا يحتوي على اللاكتوز إلا قليلا إنما يكون اللاكتوز قد تحول إلى اللاكتيك أسيد أو حمض اللبن، وهو ما يجعله أكثر تحمل وسهولة في التناول عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز .
3- اللبن الرائب : مصدر للبروبيوتك ومعزز للهضم
فهو مصدر جيد لمادة البروبيوتيك، ( البكتيريا النافعة ) التي تتواجد داخل الأمعاء والجهاز الهضمي- وكلما كان توازن بيئة البروبيوتك سليمًا كلما كانت عمليات الهضم أسهل.
وقد يختل توازن هذه البكتيريا في بعض الحالات او عند تناول بعض الادوية المضادات الحيوية، مما يسبب أعراضًا جانبية مثل الإسهال والنفخة والغازات وألم وعند تناول ( اللبن الرائب ) فان ذلك يسهم في تخفيف هذه الاعراض ويحسن عملية العضم.
4 - غناه بالكالسيوم يجعل له دور مهم في تعزيز صحة العظام والأسنان كما يساعد في الحفاظ على ضغط دم طبيعي.
5- بسبب احتوائه على الزنك : الضروري لتكاثر الخلايا ونموها يساهم في تنظيم افرازات الغدد الدهنية، كما يصبح للبن له دور ايجابي مضاد للالتهابات فيساهم في مكافحة حب الشباب و الطفح الجلدي.
4-يعزيز اللبن الرائب من صحة الجهاز المناعة.
5- يساهم في خسارة الوزن الزائد يقليل خطر الاصابة بالسرطان ويعزيز امتصاص بعض المعادن والفيتامينات.
6 - احتواء اللبن الرائب على الأحماض الدهنية : هو أبرز ما يميز اللبن الرائب عن الحليب من الناحية التغذوية والصحية، فإحتواؤه على كمية أعلى من الأحماض الدهنية إذ تشير البحوث يعطيه القدرة في المساهمة في تحفيز المناعة ومقاومة السرطان، حيث أكدت دراسة علمية أجريت على خلايا سرطان الثدي والقولون قدرة هذه المركبات على تثبيط ومنع نمو الخلايا السرطانية.
7- اللبن الرائب : مصدرًا لبكتيريا البروبيوتك النافعة التي تعمل أيضا على تعزيز مناعتك وتحسين عملية الهضم لديك، والوقاية من الامساك والبواسير.
8 - يكافح الارق : فاللبن الرائب يحتوي على معادن تساهم في الحد من التوتر والقلق وتساعد على استرخاء الاعصاب، مثل: الكالسيوم والمغنسيسوم والبوتاسيوم.ومادة التربتوفان التي تعتبر حمض أميني مهم جدا لانتاج السيروتونين والميلاتونين.
9 - كما أنه جيد جدا لصحة عظام و نمو الأطفال و يمكن استبدال الحليب باللبن الرائب لما له من فوائد تم تلخيص اهمها ويمكن إعطاؤه للطفل منذ شهره السادس.
1 يحتوي اللبن الرائب على كمية من البروتين أعلى قليلًا من تلك الموجودة في الحليب الطازج، ويعتبر الزبادي / البوتاسيوم / المغنيسيوم/ / للفسفور / الكالسيوم / الزنك وعدد من الفيتامينات مثل A / B / B6 / B12، ومصدر ممتاز للبروتين / الكربوهيدرات / دهون
2- يحسن عملية الهضم و لا يتسبب بنفخة و ألم في القولون
( خيار جيد لمرضى حساسية اللاكتور )
اللبن الرائب يحتوي على أحماض أمينية أكثر تولدت من وجود العصية اللبنية والتي تعتبر من العصيات المفيدة جدا لأمعاء الإنسان وتساهم في منع الغازات وتخفيض الكوليسترول وتثبيت فيتامين ك في الأمعاء كما أن اللبن الرائب لا يحتوي على اللاكتوز إلا قليلا إنما يكون اللاكتوز قد تحول إلى اللاكتيك أسيد أو حمض اللبن، وهو ما يجعله أكثر تحمل وسهولة في التناول عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز .
3- اللبن الرائب : مصدر للبروبيوتك ومعزز للهضم
فهو مصدر جيد لمادة البروبيوتيك، ( البكتيريا النافعة ) التي تتواجد داخل الأمعاء والجهاز الهضمي- وكلما كان توازن بيئة البروبيوتك سليمًا كلما كانت عمليات الهضم أسهل.
وقد يختل توازن هذه البكتيريا في بعض الحالات او عند تناول بعض الادوية المضادات الحيوية، مما يسبب أعراضًا جانبية مثل الإسهال والنفخة والغازات وألم وعند تناول ( اللبن الرائب ) فان ذلك يسهم في تخفيف هذه الاعراض ويحسن عملية العضم.
4 - غناه بالكالسيوم يجعل له دور مهم في تعزيز صحة العظام والأسنان كما يساعد في الحفاظ على ضغط دم طبيعي.
5- بسبب احتوائه على الزنك : الضروري لتكاثر الخلايا ونموها يساهم في تنظيم افرازات الغدد الدهنية، كما يصبح للبن له دور ايجابي مضاد للالتهابات فيساهم في مكافحة حب الشباب و الطفح الجلدي.
4-يعزيز اللبن الرائب من صحة الجهاز المناعة.
5- يساهم في خسارة الوزن الزائد يقليل خطر الاصابة بالسرطان ويعزيز امتصاص بعض المعادن والفيتامينات.
6 - احتواء اللبن الرائب على الأحماض الدهنية : هو أبرز ما يميز اللبن الرائب عن الحليب من الناحية التغذوية والصحية، فإحتواؤه على كمية أعلى من الأحماض الدهنية إذ تشير البحوث يعطيه القدرة في المساهمة في تحفيز المناعة ومقاومة السرطان، حيث أكدت دراسة علمية أجريت على خلايا سرطان الثدي والقولون قدرة هذه المركبات على تثبيط ومنع نمو الخلايا السرطانية.
7- اللبن الرائب : مصدرًا لبكتيريا البروبيوتك النافعة التي تعمل أيضا على تعزيز مناعتك وتحسين عملية الهضم لديك، والوقاية من الامساك والبواسير.
8 - يكافح الارق : فاللبن الرائب يحتوي على معادن تساهم في الحد من التوتر والقلق وتساعد على استرخاء الاعصاب، مثل: الكالسيوم والمغنسيسوم والبوتاسيوم.ومادة التربتوفان التي تعتبر حمض أميني مهم جدا لانتاج السيروتونين والميلاتونين.
9 - كما أنه جيد جدا لصحة عظام و نمو الأطفال و يمكن استبدال الحليب باللبن الرائب لما له من فوائد تم تلخيص اهمها ويمكن إعطاؤه للطفل منذ شهره السادس.