تقيؤ وضيف التنفس.. أعراض تنذرك بالإصابة بمرض خطير

يمكن أن يعانى العديد من الأشخاص بسبب التهاب المعدة فى شهر رمضان، التهاب المعدة هو التهاب يحدث في جدار وبطانة المعدة وينقسم إلى نوعين من الالتهابات هما الالتهاب المزمن والالتهاب الحاد.





وكشفًا عن ما قدمة موقع "health line" إليكم اهم أعراض التهاب جدار المعدة





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- الغثيان ووجع في البطن.

- اضطراب متكرر في المعدة.

- انتفاخ البطن.

- التقيؤ.

- عسر الهضم.

- الشعور بالحرق في المعدة في الليل.

- فقدان الشهية.

- زيادة التعرق.

- فقر الدم أو ما يعرف بالأنيميا الحادة.

- تقيؤ الدم، أو مادة تشبه القهوة المطحونة، أو كميات كبيرة ذات الألوان الأخضر أو الأصفر.

- خروج براز أسود اللون مصحوبا بالدم.

- الشعور بضيق في التنفس.



