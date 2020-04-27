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خطيرة جدا.. تعرف على أضرار تخزين الأطعمة المطهية فى الفريزر

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:30 ص
اضرار تخزين الأطعمة
اضرار تخزين الأطعمة المطهية
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نهى هجرس
تفضل العديد من السيدات تخزين الطعام الطعام فى الفريرز، ولكن الكثير منهن لا يعلم ما المده المسموح بها لتخزين الطعمة ختى لا تقفد قيمها الغذائية 

ولذلك نقدم لكم الأضرار الت يمكن ان تحدث للأطعمة عند تخزينها لفترة طويلة.

- قد يؤدى تخزين الفواكه إلى فقدان قيمها الغذائية بشكل كبير.

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- تناول الأطعمة بعد فقدان قيمتها الغذائية تؤدي للإسهال وآلام في المعدة، والتي تؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي والميكروبات

- يفضل تخزين الخضروات الورقية المطهية مثل "السبانخ والملوخية" في الفريزر لمدة أقل من 3 أيام حتى لا يؤدي إلى تلفها.

- يجب عند خروج الأطعمة من الفريزر وضعها في درجة حرارة الغرفة كي تفك.

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