قبل رمضان .. طريقة تخزين الجلاش الحلو توفيرا للمجهود

تعاني ربة المنزل فى شهر رمضان من بقائها فى المطبخ وقت طويل لإعداد الولائم والمأكولات للاسرة ، مما يجعلها تبحث هنا وهناك عن أسهل الطرق لتخفيف أعباء المنزل عليها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة فعالة وسريعة لتخزين الجلاش وجعله كالطازج .





- طريقة تخزين الجلاش:

- يفرد ورق الجلاش في طبق الفويل.





- تدهن السمنة السائلة بين الطبقات وتضاف المكسرات.





- نفس الفكرة مع الجلاش المحمر، يدهن بالسمن من الداخل وتضاف المكسرات ويلف ولكن يمكن حفظه في أطباق فلين للتوفير.





- يغلف الفويل جيدًا ويترك في الفريزر.



