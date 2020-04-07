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مرأة

قبل رمضان .. طريقة تخزين الجلاش الحلو توفيرا للمجهود

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:02 م
تخزين الجلاش
تخزين الجلاش
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أسماء عبد الحفيظ
تعاني ربة المنزل فى شهر رمضان من بقائها فى المطبخ وقت طويل لإعداد الولائم والمأكولات للاسرة، مما يجعلها تبحث هنا وهناك عن أسهل الطرق لتخفيف أعباء المنزل عليها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة فعالة وسريعة لتخزين الجلاش وجعله كالطازج .

- طريقة تخزين الجلاش:
- يفرد ورق الجلاش في طبق الفويل.

- تدهن السمنة السائلة بين الطبقات وتضاف المكسرات.

- نفس الفكرة مع الجلاش المحمر، يدهن بالسمن من الداخل وتضاف المكسرات ويلف ولكن يمكن حفظه في أطباق فلين للتوفير.

- يغلف الفويل جيدًا ويترك في الفريزر.

وللأكلات اليومية: يمكنك تخزين مجموعة من الصواني وسحبها للفرن مباشرة على طريقة نجلاء الشرشابي.
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