9 طرق لإدارة أعراض انسحاب الكحول في العزل المنزلي

شهد الأطباء ارتفاعًا مفاجئًا في عدد المرضى الذين يواجهون أعراض انسحاب الكحول، والسبب هو إغلاق محلات الخمور، في أجزاء معينة من البلاد، كانت هناك زيادة مفاجئة في عدد الحالات التي تعاني من أعراض انسحاب الكحول ، يعاني معظم الأشخاص المدمنين على الكحول من أعراض انسحاب خفيفة ومعتدلة وشديدة مثل الأرق والصرع والنوبات وما إلى ذلك.





كما حذر الأطباء من أن أعراض انسحاب الكحول قد تكون شديدة في بعض الأحيان لدرجة أنها قد تؤدي إلى أعراض انتحارية لدى المرضى. ستتحدث هذه المقالة عن طرق التعامل مع أعراض انسحاب الكحول وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير .









1. تناول الأطعمة الصحية





تناول الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدواجن والأسماك والفاصوليا ومنتجات الألبان قليلة الدسم لأنها ستوفر لجسمك الفيتامينات والمعادن الأساسية التي ستساعد جسمك على الإصلاح. إن تناول الأطعمة عالية الألياف سيبقيك ممتلئًا لفترة أطول ، وبالتالي يقلل من أعراض انسحاب الكحول. وأيضًا ، عندما تتوق إلى تناول الكحول ، تناول الفاكهة لأنها يمكن أن تحد من الرغبة الشديدة في تناولها بسبب محتواها الطبيعي من السكر.





2. رطب جسمك





يمكن أن يزيد الجفاف من أعراض انسحاب الكحول ، لذا اشرب الكثير من الماء أو السوائل التي تحتوي على الشوارد للمساعدة في ترطيب الجسم وإزالة السموم من السموم الضارة. شرب ماء جوز الهند وعصائر الفاكهة والخضروات لمنع الجفاف والغثيان.





3. خذ حمامًا ساخنًا





إذا شعرت برغبة قوية في تناول الكحول خلال هذه الفترة الحرجة ، خذ حمامًا ساخنًا. يساعد الاستحمام الساخن في الحصول على نوم أفضل بالإضافة إلى تقليل شعورك بالقلق. بالإضافة إلى ذلك ، الاستحمام الساخن لتهدئة آلام الجسم والمساعدة على استرخاء جسمك. ملاحظة: تأكد من أن الماء ليس شديد الحرارة لمنع الحروق على جلدك.





4. كن نشطا





بدنيا في حين أنك قد لا تحب ممارسة الرياضة أثناء الانسحاب ، فإن ممارسة التمارين المعتدلة هي واحدة من أفضل الطرق لإدارة سحب الكحول. عندما تمارس الرياضة ، سيطلق جسمك مواد كيميائية تسمى الإندورفين تتفاعل مع المستقبلات في الدماغ وتحفز السعادة والإيجابية. جرب المشي أو الجري في حيك.





5. استمع إلى الموسيقى





يمكن أن يكون الإلهاء أداة قوية لتخفيف أعراض انسحاب الكحول. من الأفضل التركيز على شيء مثل الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك بدلًا من التركيز على الانزعاج من أعراض انسحاب الكحول. ماذا يحدث بعد تعافي مريض كوفيد 19؟ 5 أشياء تحتاج إلى معرفتها





6. ممارسة التأمل





يمكن أن يساعدك التأمل على الاسترخاء والهدوء خلال فترة الانسحاب. سوف يصف عقلك. مساعدتك في التركيز على الأشياء المهمة في الحياة وتعليم عدم الاستجابة لرغبة تناول الكحول.





7. أكتب مشاعرك





خذ قلمًا وورقة واكتب مشاعرك - كيف تمر بهذه الأوقات العصيبة وكيف يمكنك التغلب عليها من خلال تشجيع نفسك على اتباع نمط حياة صحي.





8. احصل على مساعدة من العائلة أو الأصدقاء





إذا كانت الوحدة تؤدي إلى تفاقم أعراض انسحاب الكحول وكنت تشعر بالضعف واليأس ، فتحدث عنها إلى أصدقائك أو عائلتك الذين سيفهمونك ويوجهونك خلال هذه الحالة الحرجة.





9. التماس المساعدة الطبية



