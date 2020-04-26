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مرأة

سحورك عندنا .. بيض بالجبنة والأعشاب وزبادي ولبن رايب

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:01 ص
سحورك عندنا
سحورك عندنا
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أسماء عبد الحفيظ

صدى البلد تقدم يوميا وجبة سحور غير تقليدية بمكونات مختلفة، حتى لا يمل الصائم من تناول الفول والأجبان يوميا ومع هذه الاختيارات لابد من الاهتمام بتقديم الخضروات وخصوصا الورقية والبروتين في هذه الوجبة لتؤمن للجسم المياه والطاقة اللازمة في نهار اليوم التالي.


سحور اليوم مكونة من بيض بالجبن وخليط الجبن بالأعشاب والثوم، حيث يحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف، التي تساعدك على تحمل الصيام، وإشباع جسدك بالطاقة، وتحمل العطش طوال فترة الصوم. 

الشيف نجلاء الشرشابى تقدم طريقة عمل بيض بالجبنة الاومليت.

مقادير بيض أومليت بالجبنة:

4 بيضات
4 ملاعق كبيرة دقيق 
نصف كوب لبن 
نصف كوب جبنة قريش
3 ملاعق كبيرة جبنة رومي مبشورة 
جبنة موتزاريلا مبشورة 
ملح 

فلفل أسود 
سمنة 
خبز للتقديم

طريقة تحضير بيض أومليت بالجبنة

* يخلط البيض والدقيق واللبن والجبنة الرومى والقريش والملح والفلفل الأسود
* يقلب الخليط ويصب فى طاسة بها السمنة
* يضاف على الوجه الجبنة الموتزاريلا
* يغطى الخليط حتى تمام النضج
* يقدم البيض بالجبن مع الخبز.


يمكنك تناول كوب من اللبن الرايب او كوب زبادي بجانب السحور.

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