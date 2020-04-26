طريقة مبتكرة لعمل القطايف التيراميسو

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل القطايف التيراميسو بمذاق لا يقاوم وشكل جديد.





مقادير قطايف التيراميسو



قطايف

زيت للقلي

شربات جاهز

كوب جبن ماسكربوني

كوب كاكاو خام

5 ملاعق كبيرة سكر بودرة

قهوة سريعة الذوبان

بشر برتقال

فانيليا سائلة

نصف كوب عصير برتقال

كريمة مخفوقة

شرائح برتقال

لبن محلى مكثف

قشطة علب



طريقة تحضير قطايف التيراميسو



* تغلق القطايف للنصف على شكل أقماع ثم تحمر في زيت ثم تسقى بالشربات

* تخلط الكريمة المخفوقة والسكر والجبن وبشر برتقال وفانيليا والقهوة السريعة والكاكاو وعصير البرتقال

* تحشى القطايف بالخليط وتزين ببشر برتقال وتقدم مع شرائح البرتقال

