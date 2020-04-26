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مرأة

طريقة مبتكرة لعمل القطايف التيراميسو

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:59 ص
قطايف التيراميسو
قطايف التيراميسو
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل القطايف التيراميسو بمذاق لا يقاوم وشكل جديد.

مقادير قطايف التيراميسو

قطايف
زيت للقلي
شربات جاهز
كوب جبن ماسكربوني
كوب كاكاو خام
5 ملاعق كبيرة سكر بودرة
قهوة سريعة الذوبان
بشر برتقال
فانيليا سائلة
نصف كوب عصير برتقال
كريمة مخفوقة
شرائح برتقال
لبن محلى مكثف
قشطة علب

طريقة تحضير قطايف التيراميسو

* تغلق القطايف للنصف على شكل أقماع ثم تحمر في زيت ثم تسقى بالشربات

* تخلط الكريمة المخفوقة والسكر والجبن وبشر برتقال وفانيليا والقهوة السريعة والكاكاو وعصير البرتقال

* تحشى القطايف بالخليط وتزين ببشر برتقال وتقدم مع شرائح البرتقال

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