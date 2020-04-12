11 طعاما لمرضى الضغط المرتفع

يعتقد الكثير من الأشخاص أن ارتفاع ضغط الدم مشكلة يصعب السيطرة عليها، لكن مع استشارة الطبيب المعالج وتناول العلاج اللازم يمكن السيطرة على المرض، من أهم الأعراض المصاحبة له الصداع، فقدان الوعي والدوخة، وفي بعض الحالات تنشأ أعراض أخرى من الضغط المرتفع، فقد تتأثر المعدة مما يؤدي إلى الإحساس المستمر بالغثيان والقيء والشعور الدائم بالخمول والتعب الشديد قد تتأثر الرؤية أيضًا فيحدث زغللة وعدم وضوح الأشياء .









قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية بعض الاطعمة التى تساعد على انخفاض ضغط الدم لمرضى الضغط المرتفع.









1 - الليمون:

تناول الليمون بانتظام يقلل من تصلب الأوعية الدموية مما يقلل من ارتفاع ضغط الدم، كما أنه يقوي القلب مما يقلل من فرص الإصابة بمشاكل القلب، حاول تناول عصير الليمون عدة مرات خلال اليوم، ولنتائج أفضل تناول الماء الدافئ المضاف إليه عصير ليمونة واحدة صباحًا على الريق.







2. الموز:

تفيد الدراسات أن تناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم يفيد كثيرًا في خفض ضغط الدم. الموز غني بالبوتاسيوم فقير بالصوديوم مما يجعله مثاليًا في علاج ارتفاع ضغط الدم، كما أنه خالٍ من الكولسترول وبالتالي لا يزيد نسبة الدهون بالجسم، ولذا يفضل تناول الموز بانتظام لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم. الفواكه والخضروات التالية أيضًا يفضل تناولها إلى جانب الموز لغاها بالبوتاسيوم ودورها الفعال في تنظيم الضغط: المشمش المجفف، الزبيب، عصير البرتقال، السبانخ، البطاطا الحلوة المشوية، الاسكواش، الكوسا.







3. الطماطم:

تناول الطماطم الطازجة النيئة يقلل من ارتفاع ضغط الدم، كما يحارب السمنة ويقوي الكبد.





4. عصير الشمندر (البنجر):

عصير البنجر فعال جدًا في خفض ضغط الدم المرتفع. يمكنك تناول عصير البنجر يوميًا لهذا الغرض، كما يمكن الاستعاضة عنه بعصير البطيخ أو الفواكه الحمضية كذلك، فهي تفيد أيضًا في علاج ضغط الدم المرتفع.





5. الخيار:

الخيار غني بالبوتاسيوم وعصير الخيار ينظم ضغط الدم سواء كان مرتفعًا أم منخفضًا، لذا ينصح بشرب كوب واحد من عصير الخيار الطازج يوميًا.





6. الثوم:

ربما يكون الثوم أفضل علاج لارتفاع ضغط الدم، ووفقًا للدراسات فإن تناول الثوم يقلل من ضغط الدم ويقلل كذلك من الكوليسترول ويزيد من سيولة الدم ويقوي القلب كما يمكن أن يقي من وقوع النوبة القلبية لمن يشعر أنه على أعتاب الإصابة بها وذلك بتناول 4-5 فصوص ثوم واحدة تلو الأخرى ومن ثم يمكن اتباعها بكوب من الحليب المغلي به بضعة فصوص من الثوم.









أفضل الطرق لاستخدام ( الثوم ) كعلاج لضغط الدم المرتفع:





تناول المزيج المكون من 6 قطرات من عصير الثوم و4 ملاعق صغيرة من الماء مرتين يوميًا. الاكتفاء بتناول فص ثوم واحد يوميًا -طازجًا أو مطبوخًا- أو كبسولة من كبسولات الثوم المتواجدة بالصيدليات يمكن أن يقلل من ضغط الدم أيضًا، ولكن يفضل أن تؤخذ على الريق متبوعةً بكوب من الماء.





7. الفلفل الأحمر:

أحد أكثر الأطعمة فاعلية فيما يتعلق بضغط الدم المرتفع، خاصةً إذا كان ارتفاع ضغط الدم لديك ضمن الحدود المعقولة. ببساطة أضف القليل من مسحوق الفلفل الأحمر إلى نصف كوب من الماء الدافئ واشربه كلما شعرت بارتفاع ضغط دمك، ويمكنك إضافة مسحوق الفلفل الأحمر بصفة منتظمة إلى السلطة أو الشوربة، أو الزبادي أو أيما شئت من الأطعمة.





8. العسل:

يوصف لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وذلك بتناول 1-2 ملعقة صغيرة يوميًا منه، ويفضل على الريق. يمكن أيضًا مزج مقدار ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل و مقدار ملعقتين صغيرتين من مسحوق بذور الكمون لخفض ضغط الدم المرتفع. أحد العلاجات الفعالة أيضًا لتقليل ارتفاع ضغط الدم بمزج مقدارين متساويين من عصير الريحان والعسل وشرب المزيج على الريق يوميًا.









9. الحلبة :

معجون الحلبة ممتاز وذو فاعلية عظيمة في تقليل ارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل. لصنع المعجون قم بغلي 1-2 ملعقة صغيرة من مسحوق الحلبة في كوب من الماء لمدة دقيقتين، تخلص من الماء وقم بخلط المسحوق المتبقي ليصبح على هيئة عجينة ثم تناول منها يوميًا مرة في الصباح على الريق وأخرى في المساء لمدة 2-3 أشهر وستلاحظ التحسن في معدلات ضغط دمك.









10. زيت الحبة السوداء وزيت الكتان:

زيت الحبة السوداء يمكن أن يساعد في تقليل الكوليسترول والتحكم بارتفاع ضغط الدم. ببساطة ولغرض علاج ارتفاع ضغط الدم يمكنك تناول ملعقة صغيرة يوميًا من زيت الحبة السوداء. وزيت الكتان أيضًا ذو مفعول جيد فيما يتعلق بعلاج ارتفاع ضغط الدم، ولهذا الغرض يمكنك تناول ملعقتين كبيرتين من زيت الكتان يوميًا لأفضل النتائج.







