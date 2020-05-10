دواء حرقة المعدة لعلاج كورونا .. معلومات لا تعرفينها عن العقار

فى ظل جائحة كورونا والمحاولات للوصول إلى علاجات تعمل بفعالية ضد فيروس كورونا فحتى الآن ، لا يوجد علاج أو علاج محدد لـ COVID-19 ، مرض الجهاز التنفسي الناجم عن فيروس كورونا الجديد . وبدلًا من ذلك ، يركز الأطباء على علاج أعراض المرضى أثناء تطوارهم - وهي تختلف بشكل كبير ، من الحمى إلى صعوبة التنفس .









في حين تمت مناقشة عقار هيدروكسي كلوروكوين (المستخدم لعلاج الملاريا) كعلاج محتمل ، إلا أن هناك حاليًا أدلة محدودة تشير إلى أنه يعمل بالفعل.



الآن ، هناك دواء جديد يتطلع إليه العلماء كعلاج محتمل لـ COVID-19: فاموتيدين ، وهو العنصر النشط في دواء الحموضة المعوية المعروف باسم Pepcid.

ما هو فاموتيدين؟





عادة ما يتم استخدام الفاموتيدين بوصفة طبية لعلاج القرحة والحالات التي تنتج فيها المعدة الكثير من الأحماض.

ما مدى فعالية فاموتيدين في علاج COVID-19؟









على الرغم من دواء فاموتيدين أكثر أمانًا من الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين ، إلا أنه قد يسبب عدم انتظام ضربات القلب فقد يسبب فاموتيدين تغيرات كهربائية في القلب يمكن أن تسبب عدم انتظام ضربات القلب."