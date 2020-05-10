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مرأة

دواء حرقة المعدة لعلاج كورونا .. معلومات لا تعرفينها عن العقار

الأحد 10/مايو/2020 - 09:49 م
فيروس
فيروس
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لمياء الياسين
فى ظل جائحة كورونا والمحاولات للوصول إلى علاجات تعمل بفعالية ضد فيروس كورونا فحتى الآن ، لا يوجد علاج أو علاج محدد لـ COVID-19 ، مرض الجهاز التنفسي الناجم عن فيروس كورونا الجديد . وبدلًا من ذلك ، يركز الأطباء على علاج أعراض المرضى أثناء تطوارهم - وهي تختلف بشكل كبير ، من الحمى إلى صعوبة التنفس .


في حين تمت مناقشة عقار هيدروكسي كلوروكوين (المستخدم لعلاج الملاريا) كعلاج محتمل ، إلا أن هناك حاليًا أدلة محدودة تشير إلى أنه يعمل بالفعل.

الآن ، هناك دواء جديد يتطلع إليه العلماء كعلاج محتمل لـ COVID-19: فاموتيدين ، وهو العنصر النشط في دواء الحموضة المعوية المعروف باسم Pepcid.

وفقا لموقع "prevention"  لقد لوحظ عند علاج مرضى فيروس كورونا في الصين أنه لأي سبب من الأسباب ، فإن المرضى الذين يدخلون إلى المستشفى يتناولون بالفعل فاموتيدين لأنهم مصابون بمرض ارتجاع الحمض كان أفضل من المرضى الذين لا يتناولون الدواء"

ما هو فاموتيدين؟

فاموتيدين يعمل عن طريق تقليل كمية الحمض المصنوع في المعدة ، وفقًا لمكتبة الطب الوطنية الأمريكية .

عادة ما يتم استخدام الفاموتيدين بوصفة طبية لعلاج القرحة  والحالات التي تنتج فيها المعدة الكثير من الأحماض.

ما مدى فعالية فاموتيدين في علاج COVID-19؟

من غير الواضح في هذه المرحلة ، ولكن كانت هناك أبحاث سابقة غير منشورة تربط فاموتيدين بنتائج أفضل مع مرضى COVID-19 فقد توفي المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى مع COVID-19 ويتناولون دواء فاموتيدين بمعدل 14 ٪ مقارنة بـ 27 ٪ للأشخاص الذين لم يتناولوا الدواء ، بما في ذلك أولئك الذين تناولوا عقار حرقة المعدة الأكثر تكلفة ، أوميبرازول (Prilosec).

قد يتسبب دواء فاموتيدين بعد الآثار الجانبية المحتملة مثل الصداع ، والإسهال ، و الإمساك و في حالات نادرة، يمكن أن تؤثر حتى وظيفة الكلى الخاصة بك.

على الرغم من دواء فاموتيدين  أكثر أمانًا من الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين ، إلا أنه قد يسبب عدم انتظام ضربات القلب فقد يسبب فاموتيدين تغيرات كهربائية في القلب يمكن أن تسبب عدم انتظام ضربات القلب."

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