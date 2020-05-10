احذر.. فيروس كورونا يخترق العين وينقل العدوى إليها.. تفاصيل

زعم العلماء أن فيروس كورونا التاجي يمكن أن يدخل الجسم من خلال العين، بعد أن اكتشف الخبراء أنه يحتوي على بروتين يستخدم من قبل العدوى لربط الخلايا.





وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فان الفيروس التاجي المسمى علميًا SARS-CoV-2 - يعلق على مستقبلات ACE-2 ، المعروفة باسم "بوابة" الخلايا داخل الجسم.





وأوضحت الصحيفة أنه تم العثور على هذه المستقبلات في الجهاز التنفسي والرئتين ، حيث يتسلل الفيروس أولًا إلى الخلايا ، وكذلك الأعضاء الأخرى.





وجد فريق بقيادة كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز أن العيون تنتج ACE-2 ، مما يجعلها هدفًا للفيروس.





هذا يعني أنه إذا هبطت قطرات من عطس أو سعال شخص مصاب على سطح العين ، فقد يبدأ الفيروس في التسلل إلى الخلايا هناك.





قد يفسر سبب إصابة بعض المرضى بالتهاب الملتحمة - التهاب في العين يؤدي إلى احمراره وإصابته.





وقال العلماء إن الفيروس لا يمكن أن يدخل الجسم عبر العين فحسب ، بل قد يكون الدموع بمثابة انتشار للعدوى.