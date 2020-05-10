AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

احذر.. فيروس كورونا يخترق العين وينقل العدوى إليها.. تفاصيل

الأحد 10/مايو/2020 - 09:03 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

زعم العلماء أن فيروس كورونا التاجي يمكن أن يدخل الجسم من خلال العين، بعد أن اكتشف الخبراء أنه يحتوي على بروتين يستخدم من قبل العدوى لربط الخلايا.


وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فان الفيروس التاجي  المسمى علميًا SARS-CoV-2 - يعلق على مستقبلات ACE-2 ، المعروفة باسم "بوابة" الخلايا داخل الجسم.


وأوضحت الصحيفة أنه  تم العثور على هذه المستقبلات في الجهاز التنفسي والرئتين ، حيث يتسلل الفيروس أولًا إلى الخلايا ، وكذلك الأعضاء الأخرى.


 وجد فريق بقيادة كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز أن العيون تنتج ACE-2 ، مما يجعلها هدفًا للفيروس.


هذا يعني أنه إذا هبطت قطرات من عطس أو سعال شخص مصاب على سطح العين ، فقد يبدأ الفيروس في التسلل إلى الخلايا هناك.


 قد يفسر سبب إصابة بعض المرضى بالتهاب الملتحمة - التهاب في العين يؤدي إلى احمراره وإصابته.


 وقال العلماء إن الفيروس لا يمكن أن يدخل الجسم عبر العين فحسب ، بل قد يكون الدموع بمثابة انتشار للعدوى.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدمة.. فيروس كورونا يسبب العجز الجنسي للرجال

الرجالة تقعد في البيت.. كورونا يدمر الخصيتين ويصيب بالعقم والضعف الجنسى .. تفاصيل

8 أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا.. تفاصيل

أحدث وأدق صور لفيروس كورونا.. من بدء العدوى حتى اختراق الرئة | شاهد

لمواجهة كورونا.. حقن الإنسان ببروتينات خادعة كطعم للفيروس.. فيديو

أبحاث جديدة: أصحاب السمنة معرضون للإصابة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد زواجها من عادل إمام.. 10 صور لـ داليا البحيرى تثير الجدل

وقت صلاة الفجر غدا الإثنين 11 مايو

أهم مساجد أفريقيا .. قصة مسجد تاريخي مبنى من الطين

تزعم تشكيلا عصابيا لسرقة أموال عملاء البنوك .. إحالة مصرفي ببنك شهير وآخرين للجنايات

داليا البحيري تثير الجدل بزواجها من عادل إمام

بعد لقاء السيسي برئيس الوزراء ووزير المالية.. ملامح الخطة التقشفية لترشيد الإنفاق في مواجهة كورونا

AdvertisementS

بعد لقاء السيسي برئيس الوزراء ووزير المالية.. ملامح الخطة التقشفية لترشيد الإنفاق في مواجهة كورونا

تعليق غير متوقع من ياسمين صبري على حلقة حمو بيكا مع رامز

حظر المواد الإباحية .. الأعلى للإعلام يحدد ضوابط تداول المطبوعات الأجنبية

العثور على جثة سائق توك توك داخل أرض زراعية فى ظروف غامضة بالقليوبية

التعليم تلزم المدارس بحصر الطلاب الذين لم يسلموا الأبحاث بعد انتهاء المهلة المحددة

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بـ كورونا و11 وفاة

ضربة أمنية حاسمة .. مصرع زعيم تشكيل عصابي في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط

بيع لوحة "ر ق م 1" فى مصر بـ مليون و٩٧٠ ألف جنيه.. صور

تزعم تشكيلا عصابيا لسرقة أموال عملاء البنوك .. إحالة مصرفي ببنك شهير وآخرين للجنايات

لم يمت .. علي جمعة يكشف مفاجأة جديدة عن ثعبان سيدنا موسى

بنتي اللى مموتاني.. حلمى بكر ينهار من البكاء فى شيخ الحارة..فيديو

المالية : إجراءات تقشفية وتجميد بنود مصروفات حكومية حالة استمرار أزمة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم مساجد أفريقيا .. قصة مسجد تاريخي مبنى من الطين

طريقة عمل القطايف في المنزل بأقل التكاليف

بيع لوحة "ر ق م 1" فى مصر بـ مليون و٩٧٠ ألف جنيه.. صور