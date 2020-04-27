هل دواء المعدة حل لفيروس كورونا المستجد ؟

كشفت تقارير أمريكية في نيويورك عن فاعلية دواء المعدة في علاج فيروس كورونا المستجد، وأجريت أبحاث في نيويورك لتجربة علاج القُرحات الهضميّة للمصابين بفيروس كورونا المستجد لمعرفة ما إذا كانت تساعد في محاربة الفيروس أم لا.



ووفقا لموقع ديلي ميل أثبتت النتائج الاولية للتجارب السريرية لعلاج "فاموتيدين"، المادة الفعالة لدى أقراص "بيبسيد"، قد تظهر في الأسابيع القليلة القادمة وإذا نجح علاج فاموتيدين، سيكون من السهل استخدامه على نطاق واسع، فهو متوفر وغير مكلف وسيكون المنقذ من فيروس كورونا المستجد.



وقال تريسي المشرف على الدراسة إنه عندما بدأت الدراسة في أوائل أبريل كان الأطباء والمرضى يريدون استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" في مكافحة فيروس كورونا ولكن الدراسات الحديثة أشارت إلى أنه لا يساعد في مكافحة الفيروس وتم سحبة من السوق.



ولا يريد تريسي حصول الإندفاع ذاته لعقار "فاموتيدين" الوريدي، إذ من غير الواضح ما إذا كان فعالًا حول فيروس كورونا أم لا، ولا يجب الاندفاع لشراءة، وسيتم تجربته والتأكد من فاعليته خلال أسبوعين وتحضير التجارب السريرية.

