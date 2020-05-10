هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العلاقة الجنسية.. العلم والطب يجيبان

يتخوف البعض من ممارسة العلاقة الجنسية خشية الإصابة بفيروس كورونا .. فما حقيقة الامر.
والمشكلة الرئيسية التى تواجه كل من يرغب فى معرفة بعض التفاصيل المهمة حول فيروس كورونا أنه مازال حديث الانتشار والأبحاث التى اجريت حوله غير كافية .
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و فجرت احدى الدراسات الصينية مفاجأة ووجدت الدراسة فيروس كورونا في السائل المنوي للرجال بعد تعافيهم من كورونا اقل بنسبة 16% من غير المصابين مما يحتم امتناع الرجال المشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا عن ممارسة الجنس .
وقال الدكتور مجدى بدران، استاذ الحساسية والمناعة، انه يجب تجنب ممارسة العلاقة الحميمة قدر الامكان خلال هذه الفترة خاصة اذا كان احد الزوجين يضطر للخروج من المنزل او الاحتكاك بالآخرين فقد يكون مصابا بالفيروس ولا تظهر عليه اعراض.
واضاف "بدران" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن العلاقة الجنسية تتطلب اقتراب الشخصين من بعضهما جدا مما يزيد من احتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الفم او الانف هذا بغض النظر عن مسألة انتقاله من خلال العلاقة ذاتها.